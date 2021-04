Casper Berthelsen, der er Danmarks første Bachelor, er ikke i tvivl om, at programmet bliver en succes.

Danmarks første Bachelor Casper Berthelsen har været i Grækenland for at date 20 singlepiger. ‘The Bachelor’ er oprindeligt et amerikansk dating-program, som kører på sæson 24 med stadig stor succes i USA.

Casper Berthelsen fra Aarhus er den første ungkarl, og han lever op til alle forestillingerne om en rigtig Bachelor. Han er uddannet officer og kaptajn i flyvevåbnet, men arbejder i dag som HR-partner i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Derudover har han masteruddannelsen Master og Business Administration (MBA) fra Syddansk Universitet. Han holder sig i form og går meget op i sundhed og træning.

Casper har for nylig delt det første opslag om sin deltagelse i programmet, og her lover han et rigtig godt program.

'Hermed et stort cadeau til hele produktionen for det, som jeg mener, er blevet et meget vellykket program. På trods af hektiske dage og uforudsete udfordringer, da formåede produktionen at skabe et program, som jeg tror, kommer til at blive en af de største reality lanceringer i Danmark i 2021,' skriver Casper på Instagram, hvor han også deler et billede bag optagelserne.

'Her ses en af de mange dygtige fotografer, som gør klar til at filme mig i bil. Jeg må indrømme, at jeg gang på gang blev imponeret over deres kreativitet og ideer til at få de bedste og flotteste optagelser.

Lille kamera, stort kamera, GoPro kamera, droner med kamera osv. – you name it! Fotograferne har uden tvivl en stor del af æren for, hvor flot Bachelor er blevet,' skriver Casper fortsat.

‘The Bachelor’ bliver vist på TV 2, men det er endnu ikke offentliggjort, hvornår programmet har premiere.

