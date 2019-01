Om knap en uge bliver de nominerede film til årets Oscar-uddeling offentliggjort, og her har Danmark i år hele tre chancer for at komme med i det prestigefyldte felt.

Det drejer sig om dramaet 'Den skyldige', danske Viggo Mortensen i filmen 'Green Book' og den danske dokumentar 'Olegs krig'. Alle film har dog ikke lige gode chancer.

B.T. har allieret sig med filmredaktøren på Soundvenue, Jacob Ludvigsen, og giver dig her en gennemgang af de tre films chancer for en Oscar-nominering - og måske i sidste ende sejr.

Danmark har en efterhånden lang tradition for at være en del af feltet i kategorien 'Bedste udenlandske film'.

I år er politidramaet 'Den skyldige' med skuespiller Jakob Cedergren i hovedrollen det danske bud på shortlisten, der består af ni film, som tirsdag bliver skåret ned til fem, når de nominerede offentliggøres.

Ifølge Jacob Ludvigsen har den danske kandidat det svært, fordi feltet i år er stærkt, men den kan overraske, fordi filmen skiller sig ud.

»Det er den mest amerikanske film i feltet, og det kan der både være fordele og ulemper ved,« forklarer filmredaktøren.

»I forhold til nogle af de andre film er den ekstremt medrivende, og når man sidder der som medlem og skal se mange film, så skal man ikke undervurdere, at det kan være en fordel.«

Skuespiller Jakob Cedergrenspiller hovedrollen i 'Den skyldige'. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Skuespiller Jakob Cedergrenspiller hovedrollen i 'Den skyldige'. Foto: Liselotte Sabroe

Han lægger dog ikke skjul på, at 'Den skyldige' på ingen måde kan føle sig sikker.

»Den hænger på et af ydermandaterne og ligger lige der, hvor den akkurat kan komme med, men den kan også akkurat ikke komme med.«

Mediet Goldderby, der blandt andet samler Oscar-forudsigelser fra amerikanske filmmedier, ser dog mere dystert på de danske chancer. Her har blot 5 ud af 24 filmeksperter i øjeblikket 'Den skyldige' på deres lister over film, de mener får en nominering.

Anderledes godt ser det dog ud for danske Viggo Mortensen, der spiller hovedrollen i den i øjeblikket svært populære film 'Green Book', der hev flere store priser hjem ved både Golden Globe og Critics Choice Awards. 30 ud af 31 af Goldderbys eksterter peger da også på danskeren som en sikker nomineret - og det samme gør Jacob Ludvigsen.

Viggo Mortensen med holdet fra filmen 'Green Book' efter Golden Globe. Foto: Jordan Strauss Vis mere Viggo Mortensen med holdet fra filmen 'Green Book' efter Golden Globe. Foto: Jordan Strauss

»Det vil være en stor overraskelse, hvis Viggo Mortensen ikke bliver nomineret for den rolle. Han får stor ros og har taget en masse kilo på til rollen. Akademiet kan godt lide at se på lærredet, at en skuespiller har ofret noget,« forklarer filmredaktøren.

Han tror dog ikke, den danske skuespiller har store chancer for at hive Oscar-statuetten hjem. Både fordi andre skuespillere som Bradley Cooper og Christian Bale har imponeret, men også fordi et par møgsager klæber til filmen.

»Der bliver gravet en masse smuds frem om dem, der har lavet den. Alt fra manuskriptforfatteren, der har tweetet noget, der kan ses som opbakning til Trump for mange år siden, til at familien til en af karaktererne er utilfreds med filmen og siger, det ikke er rigtigt. Det kan man diskutere, men der klæber en aura af noget, man helst ikke vil røre, til filmen,« lyder det fra filmredaktøren.

Endelig er der den danske dokumentarfilm 'Olegs krig' om en 10-årig dreng, der vokset op klos op ad krigen i Ukraine.

Bradley Cooper kunne godt snuppe Oscar-prisen fra Viggo Mortensen. Foto: ANTHONY HARVEY Vis mere Bradley Cooper kunne godt snuppe Oscar-prisen fra Viggo Mortensen. Foto: ANTHONY HARVEY

Filmen har vundet flere internationale priser, men Jacob Ludvigsen tror desværre ikke på filmens chancer i Oscar-ræset.

Dokumentarfeltet er stærkt i år, og en række amerikanske film har fået ekstremt meget omtale i Hollywood. Jeg tror, der er for få, der ser den danske film, og den bliver overskygget af de amerikanske film. Det vil være et mirakel, hvis den bliver nomineret,« siger Jacob Ludvigsen.

Instruktøren bag filmen, Simon Lereng Wilmont, er netop kommet hjem fra Los Angeles og New York, og han er da heller ikke bleg for at indrømme, at en Oscar-nominering umiddelbart ikke virker sandsynlig.

»Jeg har hængt meget ud med mange af de andre instruktører, og flere af de film har kørt reklame det seneste halve år og har budgetter på flere millioner dollar. To af filmene kører reklamer på CNN hvert femte minut, så det er David mod Goliat,« siger Simon Lereng Wilmont.

Sådan vurderer eksperterne Danmarks chancer Mediet Goldderby indhenter Oscar-forudsigelser fra en række skribenter fra amerikanske filmmedier. Herunder er deres dom over Danmarks Oscar.chancer. Den skyldige i kategorien 'Bedste udenlandske film': Fem ud af 24 filmeksperter vurderer, at filmen bliver nomineret Viggo Mortensen i kategorien 'Bedste skuespiller': 30 ud af 31 eksperter vurderer, at skuespilleren bliver nomineret. Olegs krig i kategorien 'Bedste dokumentarfilm': Nul ud af 24 eksperter vurderer, at den danske dokumentar bliver nomineret.

Han har dog et lille håb.

»Der kunne være en lille chance i, at vi er dark horse, for folk er overraskede over, at vi overhovedet stod på listen, og det har skabt interesse,« siger instruktøren og tilføjer:

»Det betyder da vildt meget, og det kunne være helt utroligt bare at blive nomineret.«

Oscar-nomineringerne bliver offentliggjort den 22. januar.