Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi har haft en rimelig hård uge,« siger Daniel Wagner, der trods store problemer dansede sig videre til næste fredags 'Vild med dans'.

Tirsdag øvede para-atleten nemlig sambateknikker med sin dansepartner, Asta Björk, og det gik egentlig fint.

Indtil hans ryg pludselig låste fuldstændig.

»Det er en smerte, jeg kender fra, hvis jeg laver noget dumt i et dødløft. Og så ved jeg jo godt, at jeg er ude i en uge,« genfortæller Daniel Wagner til B.T.

»Jeg kunne ikke bøje mig forover og binde mine snørebånd, så jeg fik et varmebælte og en masse smertestillende, for vi kan jo ikke holde pause med træningen.«

Fredag aften skulle parret på gulvet i en samba, og det var netop et sambatrin, hvor Daniel Wagner med armene ud til siden svajer hurtigt fra side til side med det nederste af sin ryg, det gik galt.

»Derfor kunne jeg ikke komme ud i yderpositionerne, og det var virkelig demotiverende, så jeg var spændt på, om jeg ville blive klar til i dag.«

Tirsdag kom smerten snigende, onsdag var han »helt færdig«, som han siger, mens han torsdag kunne begynde at danse igen uden uudholdelige smerter.

Det var denne position, der voldte Daniel Wagner problemer. Foto: Martin Sylvest Vis mere Det var denne position, der voldte Daniel Wagner problemer. Foto: Martin Sylvest

»Jeg kender min krop ret godt, og jeg vidste, jeg nok skulle blive klar til fredag, men hvis det går ud over træningen, går det ud over pointene. Men der skal nok komme en dans lige meget hvad,« siger Daniel Wagner, der sammen med Asta Björk fik 33 point for sin samba.

Forud for allerførste program havde Daniel Wagner allerede luftet, at han frygtede skader i årets sæson. Det var dog ikke ryggen, men benstumpen, han var nervøs for.

Den benamputerede para-atlet danser nemlig med en benprotese – ligesom en deltager gjorde i det tyske 'Vild med dans' i 2017. Og det var ikke uden problemer for den tyske kollega.

»Han er overbensamputeret ligesom mig, og han blev nødt til at stoppe – siger han selv – fordi han fik problemer med smerter i sin benstump, så det har jeg også været opmærksom på fra start,« siger Daniel Wagner.

Foreløbig mærker han dog intet. men han har også taget sine forholdsregler.

»Jeg har et hylster på protesen, hvor der ligger en pude i, og så har jeg forskellige hårdheder, så jeg kan variere trykket en lille smule. Hvis du har samme tryk hver gang, får du vabler,« siger han.

»Og så smører jeg mig ind i nogle gode cremer og smider benet, så snart jeg kan. Så jeg er klar til træning hver gang.«