De fælles drømme var store, fremtiden lys, og glæden altomsluttende, da 'Luksusfældens' eksperter forlod Daniel og Sarah fra Holstebro.

I dag viser det sig dog, at det unge par ikke skulle leve lykkeligt til deres dages ende. I hvert fald ikke sammen.

Kort efter Kenneth Hansen og Carsten Linnemann sagde farvel i marts, gik Daniel og Sarah nemlig fra hinanden. Også selv om eksperterne havde lagt et fælles budget, der skulle få dem ud af deres gæld og tættere på en fremtid som husejere.

»Jeg ville ikke mere. Der var mange følelser, der spillede ind, så jeg sagde stop,« fortæller Sarah til B.T. og uddyber, at parret til sidst mere bare var forældre til deres tre børn end kærester.

Der var smil og grin, da 'Luksusfældens' eksperter sidste gang besøgte parret i Holstebro. De havde overholdt budgettet, og fremtiden så lys ud.

I programmet lovede det hele ellers så godt.

Ved eksperternes ankomst drømte parret om at få lov til at bo sammen, som de også havde gjort det tidligere. De håbede at genfinde den tillid, der var forsvundet, da Daniel havde afsløret sit stofmisbrug.

Et misbrug, han havde holdt skjult for Sarah, der trygt havde sovet om natten, mens han havde siddet i stuen og taget ecstasy og MDMA.

Selv om Daniel for længst var blevet stoffri, havde Sarah fortsat svært ved at stole på ham.

De besluttede dog, at de med 'Luksusfældens' hjælp ville af med deres gæld på næsten en halv million kroner og forsøge at skabe en fremtid sammen. Men den fremtid er nu en saga blot, fortæller Sarah, som understreger, at bruddet ikke skyldes misbruget.

Har ‘Luksusfælden’ haft betydning for, at I ikke længere er sammen?

»Både og. Jeg talte jo meget med Carsten (Linnemann, red.) om, at jeg var i tvivl om, hvorvidt vi skulle være sammen eller hver for sig. Min tillid var blevet brudt mange gange.«

»Han sagde, at jeg skulle tænke på mig selv og ikke på, hvordan Daniel havde det. Det gjorde jeg så og fandt ud af, at vi ikke skulle være sammen.«

I programmet tog Sarah og Carsten Linnemann en lang snak om, hvordan forholdet havde lidt under Daniels skjulte misbrug.

B.T. har været i kontakt med Daniel, der oplyser, at han er kommet videre i sit liv og derfor ikke har lyst til at stille op til interview. Han er dog indforstået med, at Sarah udtaler sig.

Selv om de ikke længere er sammen som kærester, er de stadig sammen om at være forældre for deres tre børn. Og det fungerer godt.

»Vi har det godt. Allesammen,« fortæller Sarah og understreger, at eksperternes arbejde – bruddet til trods – ikke været har forgæves.

Begge afdrager de fortsat på deres gæld, og det tegner godt. Den 22-årige kvinde er glad for den hjælp, de har fået, selv om hun har gruet for, at deres økonomi skulle vises til seerne.

Carsten Linnemann og Kenneth Hansen i programmet.

»Det er mærkeligt, synes jeg. Men det er fint nok. Det skal bare overstås. Det er dejligt, at det nu er vist og så snart glemt, i stedet for man skal gå og være nervøs.«

»Jeg synes selv, det er meget pinligt, at vi har brugt så mange penge,« fortæller hun.

Ikke desto mindre er hun glad for deltagelsen. Også selv om det var hårdt at høre Carsten Linnemann sige, at deres ringe økonomiske prioriteringer var et svigt af deres børn.

»Det var fint at være med. Vi har lært mange ting. Jeg syntes jo ikke selv, at vi havde svigtet dem. Men måske har vi.«

»Det er blevet meget bedre i dag. Vi hviler mere i os selv og er kommet længere, end da vi var sammen.«