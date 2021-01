Daniel Johannesen er 21 år og forretningsmand. To af hans forbilleder er Jesper Buch, der er stifter af Just-Eat og Christian Stadil, manden bag Hummel.

Derfor var det en stor dag, da han for to år siden stod foran netop de to i 'Løvens Hule'.

»Jeg havde læst Jesper Buchs biografi adskillige gange og så op til Stadil, så det var superfedt og superovervældende,« husker han.

I denne uge løb premieren på sjette sæson af 'Løvens Hule' af stablen. De kommende uger vil endnu en række af håbefulde iværksætterier bejle til de fem investorer for at få dem til at sætte penge i netop deres drøm.

Daniel Johannesen var ene mand, da han startede Watery.dk. I dag har han 20 ansatte.

Da den 19-årige Daniel Johannesen i januar 2019 stod foran løverne, bad han om hjælp til at udvikle onlinefirmaet Watery.dk, der sælger svømmetøj og -udstyr.

»Jeg havde kæmpestore ambitioner, men det ville tage mange år, hvis jeg skulle lave alle fejl selv.«

Daniel Johannesen besnærede løverne med sin salgstale, som Jesper Buch sagde i programmet:



»Du brænder så meget igennem, at jeg er fuldkommen ligeglad med, hvad du sælger. Den rejse skal jeg bare med på.«

Og det kom han – i første omgang. I programmet gav Daniel Johannesen håndslag på at sælge 16 pct. af sin virksomhed til netop Christian Stadil og Jesper Buch mod at få 250.000 kroner fra hver af dem.

I forbindelse med optagelserne til Løvens Hule mødte Daniel Johannesen statsminister Lars Løkke Rasmussen, og han fortalte ham om sine problemer med opstart af virksomheden.

Men efter programmet fik den unge iværksætter kolde fødder.

»Jeg ser op til de to, og hvad de har udrettet, men jeg er glad for, at jeg kunne se bort fra det og holde fast i, hvad jeg kunne acceptere i forhold til kontrakterne.«

Programmet blev optaget i november 2018, men helt frem til april 2019 forhandlede parterne stadig for at blive enige om en kontrakt.

»Det var en hård tid, hvor alle troede, at alt var i orden og kun få vidste, at det var det ikke.«

To store knaster besværliggjorde samarbejdet:

Et problem var, at Daniel Johannesens far på papiret ejede firmaet, fordi sønnen som 17-årig var for ung til at stifte det selv.

Et andet, at parterne ikke kunne blive enige om vilkårene i forbindelse med et eventuelt videresalg.

»Jeg var ret stålsat på, at vi skulle ende et sted, hvor vi alle var tilfredse. Men både Jesper Buchs team og jeg er typer, der ikke giver os,« siger Daniel Johannesen.

Efter seks måneder var alle enige om, at de måtte gå hver til sit.

»Det var super ærgerligt, men jeg blev mere og mere sikker på, at det ikke kunne lade sig gøre at finde hinanden,« siger Daniel Johannesen, der brugte omkring 80.000 kr. på at søge råd hos en advokat og revisor.

Alligevel fortryder han ikke, at han stillede op i 'Løvens Hule'.

»Forhandlingerne var hårde på nogle tidspunkter, men jeg er glad for processen, for jeg lærte en hel del undervejs og har intet dårligt at sige om hverken Stadil eller Buch,« siger han – og tilføjer:

»Og heldigvis er det gået meget godt siden.«

Daniel Johannesen 21 år.

Etablerede som 17-årig firmaet Watery.dk, der sælger svømmetøj og udstyr online.

Har 10 års erfaring som elitesvømmer

Bor i Horsens sammen med sine forældre og to yngre brødre, der begge er ansat i virksomheden.

Daniel Johannesen var kun 17 år gammel, da han tog imod sin første online ordre. Han havde selv skudt 50.000 kr. i firmaet, penge, som han havde sparet op fra sin konfirmation og fra sit fritidsjob i Bilka. Desuden havde han lånt 100.000 kr. af sin far, for at komme i gang.

Faderen er overlæge, mens hans mor er økonomisekretær i et fængsel. Hun stillede én betingelse, da sønnen ville være iværksætter.

»Bare du gennemfører gymnasiet, så må du gøre, hvad du vil,« sagde hun.

Det krav opfyldte han. Godt nok gik han fra at være en ‘12-tals dreng i folkeskolen’ til at forlade gymnasiet med et snit omkring de syv. Men til gengæld drev han de sidste 1½ år af gymnasiet et fuldtidsfirma ved siden af skolen.

Inden besøget i 'Løvens Hule' var han ene mand i butikken. I dag er der knap ti fuldtidsansatte og ti ungarbejdere – blandt andre Daniel Johannesens to yngre brødre.

Når der sendes lønsedler ud, er Daniels den med det laveste beløb.

»Jeg trækker kun 4-5.000 ud til mig selv om måneden, men jeg bor stadig hjemme, og min mor og far laver mad, så firmaet er min opsparing.«

I hverdagene arbejder han typisk fra 8-24, til gengæld holder han fri i weekenderne.

»Så slapper jeg af og laver det samme som andre unge. Lige nu kan vi ikke komme ud, men ellers tager vi i byen og hygger os.«

Med egne ord er han god til »ikke at bruge dumme penge«.

»Jeg er ikke særlig materialistisk og bruger ikke lige så mange penge på tøj eller rejser som mange af mine jævnaldrende.«

Det seneste, han har købt, er en ny arbejdscomputer som afløsning for den, han har haft siden folkeskolen.

Som 17-årig stiftede Daniel Johannesen sit eget firma. Fem år senere har han en omsætning på 25 mio. kr.

Fem år efter han åbnede sit firma, går forretningen godt. Han har fået nye investorer, og i 2020 var hans mål at omsætte for 16 mio. kr. Men så ramte coronaen, og svømmehallerne lukkede.

»Vi modtog ganske få ordrer i de første 14 dage efter nedlukningen.«

Men i stedet for at sende sine medarbejdere hjem med lønkompensation, satsede Daniel Johannesen på en ny vej.

»Fire-fem gange hoppede jeg i iskoldt vand for at lave reklamevideoer og vise, at man med det rigtige tøj kan svømme i havet i stedet for i svømmehallen.«

Det satte skub i salget, og det lykkedes Watery.dk at omsætte for 25 mio. i 2020. Regnskabet er ikke revideret endnu, men ifølge direktøren ser det ud til, at Watery.dk kommer ud af året med et overskud på ca. 2,2 mio. kr.

Det er væsentligt bedre, end Daniel Johannesen havde forventet.

»Men jeg ved selvfølgelig ikke, om det var gået stærkere, hvis Stadil og Jesper Buch havde været med.«