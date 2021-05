Den danske skuespiller Danica Curcic har mistet sin far.

Det afslørede hun lørdag aften kort inden Bodilprisen 2021.

- Jeg mistede min far for nogle måneder siden. Det var godt, vi fik taget afsked med ham. Han havde et langt sygdomsforløb. Jeg var meget en del af det hele, og det har hjulpet på sorgprocessen,« sagde den 35-årige skuespiller.

Danica har for nylig medvirket i Netflix-serien »Equinox«, og lørdag aften var hun nomineret for en Bodil for filmen »Undtagelsen«.

Den smukkede skuespiller er født i Begrad, men kom allerede til Danmark, da hun var et år.

»Det var meningen, at vi skulle tilbage til Beograd efter nogen tid i Danmark. Som lille troede jeg altid, at vi skulle tilbage. Men så fik min far forlænget sin stilling, og i 90erne begyndte uroen på Balkan med den jugoslaviske borgerkrig, og mine forældre fik mulighed for at slå sig ned i Danmark,« sagde hun i et stort interview med B.T. i 2017.

Der er ingen tvivl om, at hun har elsket sine forældre, der arbejdede som journalister i Beograd - og det er netop fra forældrene, at Curcic har fået sin arbejdsmoral.

»De har givet mig en arbejdsdisciplin, der handler om, at man hele tiden skal presse sig selv til at blive bedre til dét, man kan, og at man skal stole på sin passion. Måske er det fordi, de kommer fra et andet land og har bosat sig her. Det er nok noget med, at man skal gøre sit bedste for at klare sig godt,« sagde hun.