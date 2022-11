Lyt til artiklen

'Fifty Shades of Grey'-skuespilleren Dakota Johnson har langt om længe fortalt om sit akavede interview med tv-vært Ellen DeGeneres, hvor Ellen kommenterede på, at hun ikke var inviteret til en fødselsdagsfest hos skuespilleren.

Og hendes reaktion siger det hele.

I et interview i 'The Drew Barrymore Show' adresserer den 33-årige skuespiller situationen, skriver Cosmopolitan.

Ifølge Cosmopolitan falder snakken på interviewet, efter Drew Barrymore stiller spørgsmål til Dakota Johnsons naboer.

»Den ene nabo snakker jeg ikke med, den anden er nabo er Jimmy Kimmel. Og de (Jimmy Kimmel og hans hustru Molly, red.) er fantastiske naboer, bortset fra de holder mange fester, og de ikke inviterer mig,« siger Dakota Johnson til Drew Barrymore.

Det udsagn får ifølge mediet, Drew Barrymore til prompte at spørge: »Er det rigtigt?«

»Folk er kommet i problemer for at påstå, de ikke er blevet inviteret med til dine fester,« lyder det fra talkshowværten, der refererer til interviewet med Ellen.

Det får 'Fifty Shades of Grey'-stjernen til at udbryde et 'oh my god', grine og sende et sigende blik i værtens retning, der kalder situationen fantastisk.

Tilbage i 2019 gæstede Dakota Johnson talkshowet 'The Ellen DeGeneres Show'. Her startede værten, Ellen DeGeneres, med sine akavede løjer og spurgte ind til den dengang 30-årige Johnsons fødselsdagsfest. For Ellen DeGeneres mente, at hun ikke fik en invitation.

»Du var altså inviteret. Da jeg var med i showet sidste år, skældte du mig ud over, at jeg ikke havde inviteret dig,« sagde Dakota Johnson.

»Var jeg inviteret? Hvorfor kom jeg ikke? Nåh ja, jeg havde en ting. Det var nok i Malibu. Det var for langt væk. Nej, jeg husker det ikke før nu,« svarede DeGeneres.

Interviewet stoppede dog ikke der, for Ellen DeGeneres fortsatte med at grave i festens detaljer – hvor komikeren Tig Notaro havde optrådt -, en detalje som fik Dakota Johnson til at skulle redde sig selv i land.

Johnson havde nemlig udtalt, at Tig Notaro var hendes yndlingskomiker, 'altså, lige ud over dig' til Ellen DeGeneres. Det tåkrummende interview fortsatte, og de to blev ved med at sende små stikpiller til hinanden, inden Dakota Johnson til erkendte: »Det her (interviewet, red.) går ikke godt.«

Du kan se eller gense interviewet med Ellen DeGeneres herunder.