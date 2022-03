Sidste år valgte Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen at trække sig fra 'Gift ved første blik' efter et skænderi.

De blev skilt, og siden er stemningen bestemt ikke blevet bedre mellem det tidligere ægtepar.

»Jeg har ikke talt med ham, jeg har blokeret ham. Han kørte så psykisk hårdt på mig, så det er slut,« understreger Jonna Lis Pedersen til B.T.

Det er Carsten Thybo Nielsen dog ked af at høre.

»Det er virkelig synd og ærgerligt. Det er jeg meget ked af, at det har gået hende så meget på,« svarer Carsten Thybo Nielsen, da B.T. forholder ham de hårde ord fra hans ekskone.

Jonna Lis Pedersen og Carsten Thybo Nielsen på deres bryllupsdag. Foto: Snowman Productions



B.T. møder dem begge til Reality Awards, hvor Jonna Lis Pedersen er nomineret til 'Årets øjeblik' for at have sunget vuggevise for sin hund.

Til festlighederne er det tidligere ægtepar dog blevet placeret ved samme bord.

»Jeg kigger ikke på ham. Jeg har det lidt ambivalent med det – også fordi han gjorde det, han gjorde. Jeg synes ikke, det er særligt sjovt. Det hele vælter frem, når jeg ser ham,« fortæller Jonna Lis Pedersen ærligt.

Carsten Thybo Nielsen synes også, det er lidt underligt at sidde til bords med sin ekskone på den måde.

'Gift ved første blik'-bordet til Reality Awards 2022. Foto: Lykke Buhl/B.T.



Han ville dog ønske, de to kunne tale sammen og lægge fortiden bag dem.



»Jeg ville klinke skårene, hvis jeg kunne. Men der er lukket,« understreger Carsten Thybo Nielsen.

Det kan han mærke, og det har han fået at vide af andre, men ikke direkte af Jonna Lis Pedersen, fortæller han.



Så derfor vil det tidligere ægtepar altså bare ignorere hinanden til Reality Awards.



»Det er jo lidt ligesom hele showet og udsendelsen. Hvis man ikke kan tage det, så skal man nok ikke melde sig til sådan noget. Det vidste jeg jo kunne ske,« forklarer Carsten Thybo Nielsen om det mislykkede tv-ægteskab.



»Folk har forskellige ting i bagagen, og det synes jeg er synd. Men det skal jeg jo ikke lade mig gå på af,« slutter han.

Missionen med at ignorere hinanden hele showet lykkedes i øvrigt, fortalte Jonna Lis Pedersen.

»Vi talte slet ikke sammen, men det var okay. Vi er jo voksne mennesker,« sagde hun, inden hun tog til efterfest.

Carsten Thybo Nielsen derimod gik tidligt for at tage ned i sommerhus til sin familie.