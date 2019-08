Mens vi venter på den næste 'Klovn'-film, har Casper Christensen lavet en soloserie uden Frank Hvam. Desværre virker den som en lidt for billig og hurtig omgang kun til glæde for de mest hardcore fans.

Kender du det, at du har fulgt nogle karakterer i en tv-serie i så lang tid, at selv om det er flere sæsoner siden, at det var rigtig godt, så følger du stadig med for lige at se, hvad der sker i næste afsnit?

Sådan har jeg det lidt med Casper Christensens nye 'Klovn'-agtige spinoff-serie, 'Undskyld, Norge', der følger Casper C.-figuren i en version, hvor han må flygte til Norge, da en stor #MeToo-skandale har ramt ham i Danmark.

I den fiktive dokumentarserie spiller Casper Christensen en overgearet, sexgal, ubegavet version af sig selv, og allerede her fungerer det ikke optimalt.

'Undskyld, Norge'. Foto: Pressefoto Vis mere 'Undskyld, Norge'. Foto: Pressefoto

I 'Klovn'-universet er Casper Christensen stadig arrogant og højtråbende, men han er også klog nok til at slippe ud af det meste. Hvor han i 'Klovn' er et menneske, bliver han i 'Undskyld, Norge' mere til en tegneseriefigur på coke.

Og det er ærgerligt. For det er en sjov tanke at se, hvad Casper C. laver, når Frank ikke har tid til at lege.

Det er (lidt) sjovt, at han ikke hører efter, da han bliver tilbudt at være med i en kendis-version af 'Alene i vildmarken', og bare skriver under på kontrakten, fordi han har for meget fart på oppe i hovedet.

Det er også (lidt) sjovt, når en irriterende, meget vedholdende journalist konstant er i hælene på ham for at få en kommentar.

Derudover skal Casper Christensen roses for endnu en gang at lege med danskernes fordomme og udstille sig selv som verdens største kendis-idiot. Den rolle sidder på rygraden og må ikke gøre det nemmere for privatpersonen Casper C., når han står i kø nede hos bageren.

'Undskyld, Norge' fortsætter i samme stil og med samme hold, som lavede reklamekampagnen for grænsehandelsbutikken Fleggaard.

(Måske) for at holde produktionsomkostningerne nede har man derfor valgt at blade seriens producent (Kasper Colding) og instruktør (Nicolai Achton) spille med som henholdsvis Caspers manager og kameramand.

Selv Casper Christensens egen søn har en lille mikrorolle som replikløs tøjsælger på Oslofærgen, så det har formentlig ikke været Danmarkshistoriens dyreste tv-serie – og den har i det hele taget lidt et skær af YouTube-serie over sig.

'Undskyld, Norge' bliver sendt på Viaplay/TV3, hvilket også må siges at være et tilbageskridt fra TV 2 og det store biograflærred, som ellers er Casper Christensens normale hjemmebane.

Skal man trækkes igennem lange reklameblokke for små 20-minutters afsnit, skal komikken sidde lige i skabet, og der har man ramt lidt ved siden af ved at gøre Casper C. til en overgearet Frederik Fetterlein.

Sidst Casper Christensen slap galskaben løs uden Frank Hvam, floppede han med filmen 'Player'. 'Undskyld, Norge' kan ende med at lide samme triste skæbne.

Og så igen: Jeg har indtil videre set de tre første afsnit og har lyst til at se, hvad det ender med.

Så har du ligesom jeg fulgt Casper og 'Klovn'-universet trofast gennem årene, så snup en enkelt gennemgang – i det mindste bare for at nyde kontrasten, når Frank Hvam er tilbage i den næste omgang 'Klovn'.

'Undskyld, Norge' har premiere på TV3 og Viaplay mandag den 26. august kl. 22.00.