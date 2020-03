Når det danske Melodi Grand Prix bliver afholdet i Royal Arena i København lørdag aften, bliver det i en helt publikumstom sal.

De nye retningslinjer i forbindelse med coronaudbruddet betyder nemlig, at publikum ikke får adgang.

Det skriver DR.

Op mod 10.000 danskere har ellers købt billet til den store musikkonkurrence, men de får altså ikke mulighed eller lov til at komme ind. Dermed skal de ti deltagere, der stiller op i konkurrencen, optræde for en tom sal.

Det skyldes, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde forklarede, at man for at begrænse udbredelsen af coronavirus opfordrer til, at alle arrangementer med over 1.000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts.

»På baggrund af statsministerens opfordring har vi truffet den beslutning at gennemføre Melodi Grand Prix uden publikum,« fortæller talsmanden for det danske Melodi Grand Prix, Gustav Lützhøft, til DR.

Opdateres...