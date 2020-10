Danskerne kan ikke få nok af Mads Mikkelsen, og det har man tænkt sig at udnytte.

På grund af coronakrisen har man som bekendt valgt at udskyde den nye James Bond-film 'No Time To Die' endnu en gang, så den nu først kommer til foråret.

Det efterlader et stort økonomisk hul i biografmarkedet, hvilket Mads Mikkelsen og hans kompagnoner nu skal fylde ud.

For tiden hitter han stort med filmen 'Druk', der ifølge de seneste officielle biograftal allerede har solgt over 300.000 billetter siden premieren i slutningen af september.

Billede fra 'Retfærdighedens ryttere'. Foto: Pressefoto

Senere på året er han så aktuel i endnu en dansk film - nemlig Anders Thomas Jensens sorte komedie 'Retfærdighedens ryttere' - og den premiere bliver nu fremrykket.

I første omgang skulle 'Retfærdighedens ryttere', der også har navne som Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann og Nicolas Bro på rollelisten, have haft premiere 17. december, men nu hvor James Bond er udskudt, har man valgt at rykke premieren frem til 19. november, skriver Zentropa og Nordisk Film i en pressemeddelse:

»Med flytningen af James Bond-filmen blev de danske biografer efterladt med et gigantisk hul i markedet, og ved at flytte 'Retfærdighedens ryttere' en måned frem giver vi både biograferne en enestående mulighed for at fylde salene med en stor film og publikum chancen for at se en kæmpe eventfilm fra november. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har store forventninger til 'Retfærdighedens ryttere',« lyder det fra direktør i Nordisk Film Distribution, Frederik Honoré.

Han tilføjer:

Daniel Craig må vente lidt endnu på at kunne vise den nye James Bond-film. Foto: JOERG CARSTENSEN

»Den har testet helt fantastisk, og publikum synes, at filmen er både meget morsom og rørende. Den burde være så godt som sikret et fremragende word-of-mouth, og derfor vil den også have stærke forudsætninger i markedet ved at få premiere i november, hvor der pga. af en række datoflytninger ikke længere er konkurrence fra store internationale eller amerikanske film.«

Den seneste James Bond-film, 'Spectre', solgte i 2015 svimlende 915.318 biografbilletter i Danmark, så der er noget at leve op til for 'Retfærdighedens ryttere'.

Og selvom Mads Mikkelsen er et stort trækplaster for dansk film, så er han faktisk ikke den, der sælger allerflest billetter herhjemme.

Den titel går i stedet til hans kollega Nikolaj Lie Kaas, der som nævnt også er med i 'Retfærdighedens ryttere'. For nylig kunne filmmagasinet EKKO afsløre, at den populære skuespillers film siden 2000 samlet set har solgt over over 9.4 millioner biografbilletter. Mads Mikkelsens film har til sammenligning 'kun' solgt 7.6 millioner.

