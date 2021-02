Lise Rønne overtager sygdomsramte Melvin Kakoozas tjans som vært på 'X Factor'.

Melvin Kakooza skulle i forvejen have vikarieret for Sofie Linde, der er på barsel, men mandag kom det frem, at han for nylig blev ramt af en turmor i hjernen, og derfor har TV 2 måtte arbejde hurtigt på at finde en afløser, da første liveshow afholdes fredag i denne uge.

Og man må sige, de har fundet en afløser med masser af erfaring.

42-årige Lise Rønne, der til daglig læser litteratur på Københavns Universitet, var som bekendt vært på den allerførste udgave af 'X Factor' tilbage i 2008, ligesom hun stod i spidsen for den populære talentkonkurrence i 2009, 2011 og 2012.

»Sidst jeg stod på en 'X Factor'-scene, havde jeg min lille datter i maven, og nu er hun altså otte år gammel! Selv har jeg i de seneste år viet mit arbejdsliv til bøgerne, så jeg havde mildest talt ikke set det her komme. Men med den triste anledning til, at jeg overhovedet blev spurgt, føltes det vigtigt, at jeg rent faktisk ville være tryg ved at træde til med kort varsel. Og var der et program, der for en stund skulle hive mig tilbage i manegen, var det X Factor. Jeg har haft nogle af mine største, vildeste og varmeste oplevelser fra min tid som TV-vært på det program, og jeg kan af hjertet sige, at jeg glæder mig til en ekstra lille svingom, udtaler Lise Rønne i en pressemeddelse.

TV2's underholdningsredaktør Dorte Borregaard tilføjer i samme meddelelse at hun er glad for at Lise Rønne var klar til en ny omgang i sidste øjeblik:

»Jeg er ovenud glad for, at Lise Rønne har sagt ja til at komme tilbage som vært i ’X Factor’ liveshows. Lise har lige præcis det format og den erfaring, der skal til, for at kunne springe til med så kort varsel på så stort et show, og det betyder rigtigt meget for alle os, der er involveret i ’X Factor’. I den her usædvanlige situation er jeg både glad og lettet over, at det lykkedes at lokke Lise Rønne på skærmen igen. Lise var den allerførste vært på ’X Factor’, og jeg er sikker på, at det bliver et glædeligt gensyn for mange af vores trofaste ’X Factor’-seere.«

Lise Rønne bliver vært på 'X Factor - live' fra fredag 26. februar til og med finalen, der afholdes fredag 9. april 2021.

