Hele verden fulgte med i 2018, da tolv drenge og deres fodboldtræner blev fanget – og siden reddet ud af – et oversvømmet grottesystem i Thailand.

Nu er så biograffilmen 'Thirteen Lives' udkommet om den dramatiske redningsaktion, og her finder man ikke mindst Colin Farrell på rollelisten.

Under optagelserne skulle den 46-årige skuespiller i rollen som redningsdykkeren John Volanthen selvsagt have hovedet en del under vand, men det var en decideret »rædselsvækkende« oplevelse, fortæller Colin Farrell til Entertainment Tonight.

Her oplevede han nemlig for første gang at få angstanfald, når der skulle filmes undervandsscener.

Viggo Mortensen (th.) fik også panikanfald, da han filmede biografaktuelle 'Thirteen Lives'. Foto: VINCE VALITUTTI/METRO GOLDWYN MAYER PICTURES Vis mere Viggo Mortensen (th.) fik også panikanfald, da han filmede biografaktuelle 'Thirteen Lives'. Foto: VINCE VALITUTTI/METRO GOLDWYN MAYER PICTURES

»Det var virkelig skræmmende. Jeg er ikke engang nogen dygtig svømmer – ikke fordi, vi svømmede, ikke fordi vi trådte vande, vi var nødt til at blive på overfladen. Men de byggede et virkelig imponerende system af grotter,« forklarer Colin Farrell.

»Og de fyldte dem helt op med vand, og vi gik ned, og der var ikke nogen vej op.«

Tilmed fortæller skuespilleren, at det professionelle hold af redningsdykkere, der var tilknyttet filmproduktionen, fortalte, at det var deres farligste filmopgave nogensinde som sikkerhedsfolk.

»Når man ikke kan se overfladen, og der faktisk er et loft over dit hoved, og ingen luft overhovedet, så skabte det bare kaos i mit sind,« fortæller skuespilleren.

Danske Viggo Mortensen har ligeledes fortalt, at også han i rollen som redningsmanden Richard Stanton blev ramt af angstanfald under undervandsoptagelserne.

»Lige pludselig kunne jeg ikke trække vejret. Det virkede som længe, men det var bare et par sekunder. Jeg panikkede,« har Viggo Mortensen sagt til People.