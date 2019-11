Coco O's smertetærskel er lidt højere end gennemsnittet.

Den 32-årige sangerinde har sammen med Morten Kjeldgaard kæmpet sig hele vejen til finalen i efterårets udgave af 'Vild med dans', og først for nylig fandt hun ud af, hvad hun egentlig har kæmpet imod.

I semifinalen vrikkede hun om på foden under sin tango, men det gik hurtigt over, fortæller hun.

Nej, det drejer sig om en skade, hun pådrog sig i september i forbindelse med første danseshow.

Coco O. med sine finalemodstandere. Foto: Martin Sylvest Vis mere Coco O. med sine finalemodstandere. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har fundet ud af, at jeg har ret stærke knogler,« fortæller hun til B.T.

»Jeg fik at vide af min læge i går, at jeg har et brud på et ribben. Det skete under den allerførste dans for 11 uger siden, hvor vi skulle øve et løft. Jeg har slet ikke vidst, at der var noget galt,« griner hun.

»Han (lægen, red.) kunne se det på scanningen. Jeg tror, det er meget heldigt, at jeg ikke lagde mærke til det, for så havde jeg måske følt mig lidt begrænset.«

Coco O er naturligvis glad for at være nået til finalen i 'Vild med dans'.

Har du prøvet at få et brud på et ribben?

Hun har fået en ny god ven i Morten Kjeldgaard, hun hviler mere i sig selv og har nydt hver dag at møde ind til træning og lære noget nyt. Men hun har lige skullet vænne sig til det hele.

»Jeg lever jo lidt en livsstil, hvor jeg selv bestemmer, hvad jeg laver. Så det hårde har været at skulle køre på andres præmisser. Jeg har helt klart lært at blive lidt mere disciplinær.«

Coco O er som bekendt sanger til hverdag, men der har ikke været meget overskud til musik under 'Vild med dans'.

»Det har været totalt på standby. Jeg troede, jeg ville have overskud til begge dele, men efter første uge kunne jeg mærke, at dansen var for krævende. Men det betyder også, at jeg nu glæder mig ekstra meget til at lave musik igen.«

Coco O og Jakob Fauerby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Coco O og Jakob Fauerby. Foto: Martin Sylvest

Rent kommercielt har hun endnu ikke fået noget ud af at være med i 'Vild med dans'.

Hun er i hvert fald endnu ikke blevet booket til at optræde på baggrund af tv-programmet, fortæller hun.

»Det er jo også lidt en anden scene, jeg opererer i, og jeg har ikke turneret så meget i Danmark. Jeg tror ikke, min musik appellerer til så bredt et publikum som 'Vild med dans'. Men nu må vi se.«

Se i videoen øverst Coco O fortælle, hvor meget hendes venner kan vinde på oddset, hvis hun vinder 'Vild med dans'.