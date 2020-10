I Claus Drejers alder kan man ikke få det hele.

Man kan i hvert fald ikke regne med, at en kæreste vil rive sig selv og børnene op med rode for at forfølge kærligheden i en anden del af landet.

Eller som den 46-årige landmand og deltager i 'Landmand søger kærlighed' siger til B.T. om de modne kvinder, har har datet i TV 2-programmet:

»De er jo allerede formet, når man ikke får dem fra killing.«

I tirsdagens afsnit endte han med at invitere Nanett Mikkelsen med på romantisk weekend og dermed vælge Tina Hedegaard Pedersen fra.

Nanett Mikkelsen havde været åben for blot at være weekend- og feriekærester, forklarede han i programmet, og på den måde skulle hverken han eller hendes børn lide under forældrenes beslutning.

Men til B.T. fortæller han, at der var flere årsager til, at det netop blev den 44-årige økonomimedarbejder.

Claus med sine tre sidste dates, Nanett, Ea og Tina. I sidste endte valgte han at tage på romantisk weekend med Nanett. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Claus med sine tre sidste dates, Nanett, Ea og Tina. I sidste endte valgte han at tage på romantisk weekend med Nanett. Foto: Anders Brohus/TV 2

»Nanett var lidt mere udadvendt lige dér og hurtigere til at spille spillet på den ene uge, jeg havde til at lære dem at kende,« siger han.

»Man snakker ikke ret meget med dem, for filmholdet frarøver jo ens tid hele tiden. Så det handler om intuition og mavefornemmelse, og der var Nanett bedst til at spille under omstændighederne. Hvis de havde været anderledes, kunne det lige så godt have været Tina, jeg valgte.«

Nanett Mikkelsens mere udadvendte facon fik seerne blandt andet at se, da hun under alenetid med Claus Drejer fortalte, at hun havde talt i telefon med sin datter, som havde opfordret hende til 'at snave ham i gulvet', når nu hun var så vild med ham.

Men hvis denne udmelding var en direkte invitation til, at Claus Drejer skulle tage sig sammen og kysse hende, så tog han i hvert fald ikke imod den.

Det var dog ikke fordi, han ikke havde lyst, fortæller han.

»Det gør jeg bare ikke foran kameraet. Hvis det nu ikke bliver til noget, så ser det lidt åndssvagt ud. Jeg gider ikke blive husket som en eller anden klam en, der snaver nogen i gulvet, fordi man får to positive bemærkninger. Jeg har også et bagland med børn, der også skal fungere i deres sociale liv, efter at deres far har lavet sådan et stunt her.«

Generelt passer Claus Drejer på med at udstille sig selv for meget. Og det har skabt noge misforståelser, må han erkende.

Blandt andet påpeger programmets vært, Lene Beier, at landmanden er typen, der skjuler sine følelser bag et kækt smil og en sjofel bemærkning. Men det er nu ikke helt korrekt, synes han.

»Der er mange, der gerne vil sætte mig i en kasse som en, der skjuler noget. Der er så mange spekulationer og analyser, men det er bare sådan, jeg er.«

Han fortæller, at han sagtens kan være i kontakt med sin følsomme side, og at Tina Hedegaard Pedersen og Nanett Mikkelsen – når kameraet var slukket – også fik lov at stifte bekendtskab med den indimellem.

»Men det er ikke kameraholdet, der skal have det ud af mig. Jeg synes egentlig, at dem der krænger deres inderste ud foran kameraet, de er altså mere weirdo, end jeg er ved ikke at gøre det,« siger han.

»Det var helt bevidst fra os alle tre. Vi er jo voksne og nogenlunde velfungerende mennesker alle tre med familie og jobs, som godt kunne kræve, at vi ikke står og blotter os fuldstændigt foran kameraet.«