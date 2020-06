»Jeg synes ikke selv, jeg er desperat. Men det vil da være løgn at sige, jeg ikke kunne tænke mig at finde en, jeg skal dele resten af livet med.«

Et år efter sin deltagelse i 'Gift ved første blik' drømmer Claus Henriksen stadig om at finde den kvinde, der kan opfylde hans drøm om kernefamilien.

Det blev ikke Henriette Hansen. For kort efter kameraerne slukkede, blev tv-parret skilt. Claus Henriksen mente nemlig, at et ægtepar bør bo sammen, men ønskede ikke selv at flytte fra Odense til Silkeborg, hvor Henriette Hansen arbejdede.

»Jeg har da tænkt tanken, om det var forkert at gå fra hinanden, om jeg ikke gav det chancer nok, men man er også nødt til at komme videre. Man kan ikke blive hængende i fortiden,« siger Claus Henriksen, da B.T. kontakter ham et år efter deltagelsen for at høre, hvordan det er gået siden sidst.

Henriette og Claus blev gift, samme dag som de mødte hinanden i 'Gift ved første blik'. I sæsonfinalen aftalte de at fortsætte deres ægteskab. Vis mere Henriette og Claus blev gift, samme dag som de mødte hinanden i 'Gift ved første blik'. I sæsonfinalen aftalte de at fortsætte deres ægteskab.

»Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke gik mellem mig og Henriette, men sådan skulle det bare ikke lige være.«

Henriette Hansen er også ærgerlig, fortæller hun. Men det handler mere om hendes egen ageren under tv-eksperimentet.

»Jeg ærgrer mig nok over, at jeg nogle gange kan være for godtroende. Jeg skal blive bedre til at mærke efter og få sagt fra. Jeg gav Claus en del chancer for at vise, at han ville os, men når jeg kigger tilbage, skulle jeg ikke have sagt ja til at fortsætte med at være gift i slutningen af programmet,« siger hun.

Selvom hun beskriver 'Gift ved første blik' som en generelt positiv oplevelse, der både var 'sjov og anderledes', så var det også stressende og hårdt at være så eksponeret over flere uger i bedste sendetid.

Henriette Hansen og Claus Henriksen er ikke uvenner, men har heller ikke bevaret et venskab. Foto: Privat Vis mere Henriette Hansen og Claus Henriksen er ikke uvenner, men har heller ikke bevaret et venskab. Foto: Privat

»Jeg dater ikke lige for tiden. Jeg har været på nogle få dates, men jeg er ikke lige der endnu. Jeg tror, det er sundt, når man har haft så voldsom en oplevelse, som 'Gift ved første blik' er. Man har brug for tid til at sunde sig. Nogle gange kan man komme til at sparke sig af sted for tidligt, og det kom jeg til, og så må man sætte det hele på pause og koncentrere sig om andre gode ting,« siger Henriette Hansen.

Heller ikke Claus Henriksen har fundet drømmekvinden.

»Jeg har været på nogle enkelte dates og har også set én i en kort periode, men det var ikke det rigtige. Det var for tæt på programmets afslutning – eller Henriettes og min afslutning. Jeg tror bare, at nu havde jeg lige vænnet mig til, at der var en, og så skulle jeg finde en anden, der kunne erstatte – men det var bare ikke den rigtige,« siger han og tilføjer:

»Jeg er ikke på Tinder, men jeg er på nogle andre sider. Der er nogen, der har skrevet på Facebook, og det skal ikke være for at lyde arrogant, men dem, der har skrevet, er ikke nogen, hvor jeg har tænkt: 'Wow'. Og igen har geografien været en udfordring,« siger Claus Henriksen.

Bag Claus Henriksen hænger et maleri, som Henriette Hansen har malet. Han forelskede sig i det, da de boede sammen, og købte det siden af sin ekskone. Nu hænger det i hans stue. Foto: Privat Vis mere Bag Claus Henriksen hænger et maleri, som Henriette Hansen har malet. Han forelskede sig i det, da de boede sammen, og købte det siden af sin ekskone. Nu hænger det i hans stue. Foto: Privat

Han bor nemlig fortsat i Odense, hvor han stadig arbejder som socialpædagog.

Heller ikke Henriette Hansen er flyttet siden sin tv-deltagelse. Hun bor stadig i Silkeborg, hvor hun både arbejder og koncentrerer sig om sin kunst.

»Den har heldigvis fået et dejligt boost af programmet, så det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, da det er skønt at kunne dele mit kreative univers med andre,« siger hun.

Et af hendes malerier hænger faktisk i Claus Henriksens stue. Han forelskede sig nemlig i det, da han boede hos hende, og købte det, da han flyttede ud.

Begge understreger, at de er på talefod, selvom de ikke har bevaret et venskab efter programmet.

»Claus og jeg er ikke uvenner og ville sagtens turde skrive til hinanden, hvis det var det, vi følte for. Der er ikke dårlig stemning, men vi er heller ikke blevet tætte venner,« siger Henriette Hansen.

Parret skal ses til sommer, hvor Claus Henriksen har inviteret alle de tidligere deltagere til sommerfest.