Flere og flere drenge og mænd bruger utallige timer hver eneste uge i et træningscenter for at få en veltrænet krop, som med stolthed kan vises frem.

Sådan har 26-årige Claus Larsen fra 'Date mig nøgen' det overhovedet ikke, og han hviler så meget i sig selv, at han gerne viser sin 'farkrop' frem på tv.

»Selvom du har en farkrop, så er det helt i orden at være nøgen. Det var en af årsagerne til, at jeg meldte mig. Jeg ville vise, at jeg er, som jeg er, og det er helt okay,« siger han til B.T.

26-årige Claus Larsen blev valgt fra af hovedpersonen Tanja Pryds allerede i anden runde på grund af sin krop, men det har han det helt fint med.

Han tilføjer, at han mener, der er noget galt med Danmark, når det kommer til at være nøgen:

»Danmark er blevet et land, hvor du ikke tør sidde i et badekar med dit eget barn, fordi du er bange for at blive stemplet. Sådan skal det ikke være. Det er i orden at være nøgen.«

Fravælgelsen i 'Date mig nøgen' har på ingen måde påvirket Claus Larsen negativt. Han er hurtigt kommet videre i datinglivet, og han har allerede mødt en sød pige, som han er blevet kærester med.

»I starten var hun bare en veninde, men så begyndte vi at snakke sammen, og her kunne vi begge mærke, at det føltes rigtigt. Vi kan slappe af i hinandens selskab, og jeg behøver ikke træne flere gange om ugen. Hun kan lide mig, som jeg er.«

Claus Larsen har fundet fred med sin krop, og han kommer ikke til at ændre på sig selv.

»Jeg har anerkendt, at jeg har en 'farkrop'. Folk skal være trænet, jeg skal have lidt 'kærlighed' på maven. Før var jeg bange for at vise min krop offentligt, men ikke mere. Hvad er der også at være bange for?«

Claus Larsen bor på Lolland, hvor han spiller håndbold. Hele holdet skal mødes til pizza og øl på torsdag og se programmet - det glæder han sig til.

