Sarah Grünewald stopper som vært på 'Vild med dans' efter denne sæson, hvilket betyder én ting:

Claus Elming får lov at beholde sin rekord som den mest benyttede vært i programmets historie.

»Det er skønt. Det er jeg meget glad for. Det var utroligt sødt af Sarah at vælge at trække stikket, så jeg stadig kan have rekorden,« lyder det fra Claus Elming, der har 12 sæsoner på cv'et, mens Sarah Grünewald med sin sidste sæson 'kun' når op på 11.

»Men nu må vi se,« tilføjer Claus Elming og fortsætter:

Claus Elming var blandt andet vært i 2012 med Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix Vis mere Claus Elming var blandt andet vært i 2012 med Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

»Martin Johannes Larsen (Sarah Grünewalds medvært i den kommende sæson, red.) er jo ung, så der er masser af gode år i ham. Det kan være, han ender med at overhale både Sarah og mig.«

Tror du, programmet overlever så længe?

»Det ved jeg ikke. 'Vild med dans' har jo vist sig at være bæredygtigt. I en tid hvor flere og flere vælger at se tv på streaming, er der kun tre ting, der for alvor holder folk til almindeligt flow-tv: Det er sport, nyheder og store liveshows som 'X Factor' og 'Vild med dans'.«

Hvordan havde du det selv med at stoppe som 'Vild med dans' vært i 2017?

»Det var både vemodigt og dejligt. Det sjove er, at jeg egentlig var parat til at stoppe efter ti sæsoner, men så overtalte Sarah mig til at fortsætte og tog så to sæsoner mere.«

Claus Elming har rekorden for at have været vært på flest sæsoner af 'Vild med dans'. Foto: Nikolai Linares Vis mere Claus Elming har rekorden for at have været vært på flest sæsoner af 'Vild med dans'. Foto: Nikolai Linares

Ville du være klar til et comeback som vært, hvis TV 2 spurgte til næste år?

»Det er ikke umiddelbart noget, der ligger i kortene, men i og med, at TV 2 nu har prøvet konstellationen med to kvinder, så tænker jeg, det er på tide med to mænd – og jeg kan da godt se mig selv lave 'Vild med dans' med Martin Johannes Larsen i ti år.«

Hvis det ikke bliver dig, har du så et bud på, hvem de vælger som erstatning for Sarah Grünewald?

»Nej … Lad os nu se. Det kan også være, at Sarah er klog og tænker, at 'Vild med dans' synger på sidste vers og derfor vælger at forlade skibet, mens der stadig er fuld tryk på sejlene.«

Claus Elming tilføjer:

»Vi må se, hvad der sker. Sarah kan jo stadig nå at ændre mening, haha.«