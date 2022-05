Den nye streaming-kanal Pluto får en tidligere sportskommentator tilbage på skærmen.

Claus Elgaard skal nemlig være kommentator, når kanalen viser de danske MMA-stævner.

Det skriver Pluto TV i en pressemeddelelse, hvor også den tidligere kommentator bekræfter, at han glæder sig til et gensyn med at lave tv.

»Jeg glæder mig meget til at kommentere sport igen – især kampsport. MMA og boksning har altid været 'min' sport. Jeg følger begge dele tæt, og jeg er lidt stolt over at blive fundet frem igen,« lyder det.

Han får følgeskab af Nick Barnø, der selv er tidligere professionel MMA-fighter og bestyrelsesmedlem i Dansk MMA Forbund.

Sidste gang Claus Elgaard arbejdede om kommentator var i 2010, inden han valgte at sige farvel til branchen.

Siden har Claus Elgaard levet som selvstændig

Den tidligere TV 2-vært skabte også en del røre om sin person, da han udgav bogen 'Med livet som indsats', hvor han fortalte om en opvækst i en alkoholisk familie, og om hvordan han har været afhængig af spil.

Han har også sammen med søsteren tv-vært Puk Elgaard dykket ned i familiens historie i et tv-program på TV 2 ved navn ‘Afhængig af fortiden.’

Claus Elgaard skal kommentere MMA for Pluto TV 28 maj.