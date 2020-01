Danske Claes Bang er lige nu aktuel i den britiske tv-serie 'Dracula', der havde premiere onsdag aften på BBC.

Den 52-årige skuespiller spiller Dracula i serien, og det er en rolle, som han får meget ros for i de engelske medier.

Blandt andet i The Telegraph, der sammenligner danskeren med den legendariske James Bond-skuespiller Roger Moore:

'Hans Dracula er vittig, skandaløs og spændende. Hvis Bond-producerne vil tilbage til Roger Moore-dagene, så er Bang deres mand,' skriver det engelske medie blandt andet.

Claes Bang er Dracula i en ny britisk tv-serie. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Claes Bang er Dracula i en ny britisk tv-serie. Foto: ETTORE FERRARI

Den kendte avis roser ligeledes skaberne af 'Dracula'. De kalder castingen af Claes Bang til rollen for 'et mesterstykke'.

Og rosen for indsatsen må være god for Claes Bang, der har været nervøs for at spille rollen:

»Det er også specielt, fordi det er en tung arv at løfte i forhold til de tidligere skuespillere, der har portrætteret Dracula. Jeg har været nervøs, lige siden min agent fortalte, at de tænkte på mig til rollen,« siger han til Ritzau.

Den 52-årige skuespiller tilføjer, at han har følt, at der har været et pres på ham:

»Jeg har aldrig prøvet noget, der udkommer i det format. Det føles som at skulle til en rimelig heftig eksamen.«

Skaberne af 'Dracula', Mark Gatiss og Steven Moffat, roser også Claes Bang. De siger, at han gør det fantastisk som Dracula.

Serien er på bare tre afsnit, men hvert afsnit har en længde som en spillefilm. Alle tre afsnit kan ses på Netflix fra 4. januar.

Claes Bang har tidligere fået stor ros for sine præstationer i 'The Affair' og 'The Square'.