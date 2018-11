51-årige Claes Bang har landet hovedrollen i en kommende Netflix-serie om selveste Dracula, og selvom det er en enorm ære, så gør det også skuespilleren noget nervøs.

»Jeg må indrømme, der er en del angst og bæven i min krop, for der er ingen tvivl om, at en karakter som Dracula også er behæftet med en hel masse forventninger,« fortæller Claes Bang til B.T.

»Jeg vil komme op imod en masse menneskers forventninger, og jeg kommer ikke til at gøre alle glade, og nogle vil måske synes, jeg ikke er det rigtige valg. Jeg kan godt mærke, at det der forventningspres også lurer,« tilføjer den danske skuespiller.

Vi fanger Claes Bang på en telefon fra Los Angeles, hvor han i øjeblikket optager femte sæson af den populære HBO-serie The Affair.

Blå bog Claes Bang Claes Bang er en 51-årig skuespiller født i Odense.

Han blev i 1996 uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole.

Fik sit folkelige gennembrud som Martin i serien Anna Pihl og har især spillet en del teater.

I 2017 medvirkede han i den svenske film The Square, der vandt Guldpalmen ved filmfestivalen i Cannes. Filmen blev også Oscar-nomineret og hovedrollen i filmen indbragte Claes Bang en European Film Awards for bedste skuespiller.

Filmens succes har gjort, at Claes bang i 2018 har indspillet et hav af internationale film, heriblandt Lyrebird og The Burnt Orange Heresy, ligesom Claes Bang har landet roller i HBO-serien The Affair og nu den kommende Netflix-serie Dracula.

Privat er Claes Bang gift med stylist Lis Louis-Jensen.

Når den serie er afsluttet, går turen til London, hvor optagelserne til Dracula skal laves fra februar til august. Og Claes Bang lægger ikke skjul på, at det er en opgave, han glæder sig til.

»Jeg er simpelthen så pavestolt af det her, mand. Jeg synes, det er fucking vildt, at de har valgt mig til det. Jeg har altid syntes, tingene fra BBC har haft en ekstremt høj kvalitet,« siger Claes Bang, der nu skal arbejde med folkene bag seriehittet Sherlock.

Claes Bang blev kontaktet tilbage i oktober, mens han indspillede film i Italien.

Efter optagelserne havde Claes Bang en uge hjemme i Danmark, men fordi han skulle vente på arbejdsvisum til USA, kunne han ikke forlade landet og tage til casting. Derfor valgte folkene bag serien i stedet at komme til ham.

Claes Bang er i øjeblikket i Los Angeles, hvor han filmer serien The Affair. Foto: Anne Bæk Vis mere Claes Bang er i øjeblikket i Los Angeles, hvor han filmer serien The Affair. Foto: Anne Bæk

»Vi arbejdede et par timer eller tre på nogle scener, og så gik der faktisk ikke mere end tre dage, før de sagde, at de gerne ville have mig, og jeg var godkendt af både BBC og Netflix. Så har der været et par uger, hvor vi har forhandlet frem og tilbage,« forklarer Claes Bang.

Han fortæller, at Netflix i forhandlingerne også allerede gerne ville snakke om muligheden for en sæson to.



»Hvis det bliver godt, vil de gerne have mulighed for at lave noget mere, og det skal man alt sammen forhandle om. Netflix er jo en større fætter, så der er jo ingen ende på, hvor mange stykker papir og pis og lort, man skal skrive under på,« griner Claes Bang.

Med en hovedrolle i en Netflix-serie følger naturligvis også en klækkelig løn, og rollen er den mest indbringende, Claes Bang har haft indtil videre.

Jeg synes, det er fucking vildt, at de har valgt mig til det. Claes Bang

»Som enkeltstående opgave er det det mest velbetalte, jeg har lavet. Men det er jo at sammenligne med tre film, og hvis man gør det, så var filmen Lyrebird faktisk noget bedre betalt,« siger Claes Bang og understreger, at han altså ikke har penge til et jetfly endnu.

Skuespilleren må ikke afsløre tallet på lønchecken, men hans agenter ville gerne have, han havde fået endnu mere.

»På et tidspunkt sagde mine agenter, at vi skulle have noget mere ud af den her deal. Så sagde jeg, prøv lige at hør her. Vi behøver ikke få mere ud af det. Jeg vil have det her job, og vi skal ikke skræmme dem væk ved at kræve et eller andet åndssvagt,« fortæller Claes Bang, der siden aftalen landede har prøvet at finde ud af, hvem han skal spille over for i Dracula.

»Jeg har skrevet til produceren og spurgt, men hun har ikke svaret på min mail. Men jeg er lige så nysgerrig, som du er,« griner han.