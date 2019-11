Så tæt på og dog så langt fra.

Christopher Læssø og Karina Frimodt imponerede dommere og seere gennem 12 hårde uger, inden det sidste slag skulle stå i finalen i Horsens. Her måtte de tage til takke med en tredjeplads, men der var ingen skuffelse, da de kort efter afgørelsen gjorde status over for B.T.

»Nej, på ingen måde«, sagde makkerparret, som meget hellere ville give udtryk for deres glæde på vindernes vegne på en aften, som gjorde et kolossalt indtryk.

»Det har været en rørende, glædesfuld - rørende især, fordi man skal tage afsked med vores træningstimer - men samtidig også en milepæl i dansk historie«, sagde Christopher.

Christopher Læssø og Karina Frimodt ses her ved finalen i 'Vild med dans' i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019. (Foto: Scanpix? Foto: Henning Bagger Vis mere Christopher Læssø og Karina Frimodt ses her ved finalen i 'Vild med dans' i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019. (Foto: Scanpix? Foto: Henning Bagger

»At være vidner til det, og simpelthen se to mænd vinde 'Vild med dans' for første gang nogensinde,« sagde han.

Betydningen af Jakob Fauerskov og Silas Holsts sejr kan ikke overvurderes, hvis man spørger de to sympatiske dansepartnere.

»Det synes jeg også vidner om, hvor vores nation er nået til. Og vi nåede at danse om kap med dem. Så kan man sgu ikke andet end at være pavestolt,« lød det fra tv-værten.

Karina erklærede sig enig, og hvis der er noget, de to har været gennem hele sæsonen, er det enige. De har fundet en dyb samhørighed, og derfor frygter de heller ikke for at skulle undvære hinanden, nu hvor dansekonkurrencen er slut.

Christopher Læssø og Karina Frimodt dansede flot til finalen, men blev treer i et tæt løb. (Foto: Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Christopher Læssø og Karina Frimodt dansede flot til finalen, men blev treer i et tæt løb. (Foto: Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Det bliver fint. Det er altid sjovere at dyrke et venskab, når det er rent lystbetonet og ikke fordi, der ligger et skema«, sagde Læssø og flækkede sammen af grin.

»Man kan møde nye relationer på alle mulige forskellige måder, men Karina er bare et fantastisk menneske, som er gået med på rigtig meget, og hun er inspirerende,« sagde han.

Den gensidige synpati har strålet ud af dem hele vejen fra de første, spæde dansetrin til den storstilede finale foran 3.000 mennesker, og Karina Frimodt sluttede da også af med endnu en kærlighedserklæring.

»Du er blød og du er varm, og du har temperament, hvilket ikke altid kun er en dårlig ting. Du er et dejligt menneske, og jeg er så glad for, at jeg fik lov til at lære dig at kende«, sagde hun til Christopher, inden de forlod Forum Horsens for at tage til efterfest.