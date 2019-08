Den altid smilende tv-vært Christopher Læssøe fik bestemt ikke et mindre smil på læben, efter han så, hvem han skulle danse med i 'Vild med dans'.

»Da jeg fik at vide, at det var dig, så tænkte jeg: 'Nice, jeg fik MILF'en,'« siger han og kigger over på sin partner, 40-årige Karina Frimodt.

»Ej, Christopher,« svarer hun og griner.

Til dem, der ikke er helt med på, hvad MILF betyder, så er det et udtryk, man bruger om en kvinde, der er blevet mor, men stadig ser rigtig godt ud.

Han forklarer, at han synes, Karina Frimodt netop holder sig rigtig godt.

»Du har også noget godt bindevæv,« fortsætter den 34-årige tv-vært.

Karina Frimodt mener dog ikke, at hun er gammel nok til dens slags komplimenter.

»Det er jo dejligt at danse med en, der har så meget erfaring,« siger Christopher Læssøe og forklarer, at Karina Frimodt måske ikke er så gammel, som han kom til at give udtryk for.

De to fortæller også, at de allerede er blevet gode venner.

»Jeg er begyndt at blive nervøs for at skuffe hende,« siger Christopher Læssøe og fortsætter:

»Det er jo min skyld, hvis vi ryger ud.«

Men han er klar til at tage udfordringen op, selvom det er lidt nervepirrende at skulle bedømmes af fire dygtige dommere - og selvfølgelig hele Danmark.