Michael Dalgaard havde da fortalt sin hustru om sin lille hobby. Men intet havde forberedt Christina Gouveia på det syn, der mødte hende, da hun blev inviteret med ned i ægtemandens kælder.

»Og så så jeg faktisk kun et lille udpluk, for han havde jo også masser af papkasser, der aldrig har været pakket ud,« fortæller 'Gift ved første blik'-deltageren.

»Vi snakker virkelig dedikation for mange penge. Det er et sekscifret beløb. Så det er ikke bare en lillebitte hobby. Det er kæmpestort,« siger Christina Gouveia.

I torsdagens udgave af DR-programmet var den 53-årige læsevejleder fra Vejle for første gang på besøg hos Michael Dalgaard i Silkeborg. Og her fik hun endelig lov at se de store hjemmebyggede modelfly, som hendes ægtemand havde fortalt så meget om.

Michael Dalgaard viser Christina Gouveia sine modelfly.

Og selvom Christina Gouveia var både fascineret og imponeret over mængden af nørdet legetøj, så vakte det også bekymring. For var der mon plads til en kone i Michael Dalgaards travle liv?

»Hvad med de andre ting, jeg gerne vil?« som hun siger i programmet.

Til B.T. uddyber hun:

»Udfordringen er jo, at han har et arbejde, der fylder rigtig meget, så han har i forvejen ikke den store tid til at dyrke sin hobby. Han bruger mange timer på at bygge sine fly, og så er der også forskellige events, som varer en hel weekend, hvor de mødes og flyver med dem. Og udover flyene går han jo også og roder med biler,« siger hun.

»Men jeg vil jo også selv rigtig mange ting. Jeg er helt tosset med at rejse, og jeg vil også tilbringe tid med min familie og venner, som betyder rigtig meget for mig. Og det vil jeg også gerne have, at Michael bliver en del af.«

Christina Gouveia har ingen forventning om, at et ægtepar skal foretage sig alt sammen. Og hun vil hjertens gerne støtte Michael Dalgaard og tage med til stævner, hvis han vil have det. Men hun er alligevel så bekymret for parrets fælles fremtid, at hun i torsdagens 'Gift ved første blik' fortæller:

»I går aftes havde jeg en snak med Michael om, at vi på et tidspunkt godt kunne nå en situation, hvor vi ikke havde noget at snakke om, fordi vores verdener er meget forskellige.«

Det kunne måske lyde som, at Christina Gouveia ikke synes, hun kan se sig selv i Michael Dalgaards liv på grund af alle hans modelfly og veteranbiler. Men det skal ikke forstås sådan, fortæller hun til B.T.

Det er nemlig på et mere sjæleligt plan, de har vist sig at være forskellige.

»Jeg har et stort behov for at vende almene politiske forhold, debatter og eksistentielle spørgsmål. Jeg går op i kultur, filosofi og historie, hvor Michael ikke har de samme interesser. Og der er min bekymring, om vi også kan få de lange mørke vinteraftener til at gå,« siger hun.

»Det kommer måske af, at jeg tidligere har været i relationer, hvor jeg ikke har følt mig mentalt udfordret. Og i eksperimentet ('Gift ved første blik', red.) har jeg lært, at det er vigtigt for mig og værd at arbejde for.«

Om der er plads til både Michael, Christina og alle modelflyene i ægteskabet afsløres næste torsdag, når de fem par skal fortælle, om de ønsker at forblive gift.