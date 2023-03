Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»I dag priser jeg mig lykkelig for, at jeg ikke blev valgt,« lyder det fra tidligere DR-vært Christina Bjørn.

TV 2 mangler efter denne sæson en ny vært på 'X Factor'. Christina Bjørn, der blandt andet har været vært på DRs store underholdningsshow 'Husk lige tandbørsten', var tæt på at blive 'X Factor'-vært i 2014 - men blev i sidste runde fravalgt til fordel for en i dag kendt vært. Her fortæller hun, hvordan det foregik i kulissen.

»Jeg var til casting som vært i sommeren 2013. Valget stod til sidst mellem Eva Harlou og mig,« fortæller Christina Bjørn, der i 2013 var 29 år og arbejdede som radiovært på P3.

DR valgte som bekendt at gå med den seks år ældre Eva Harlou, og når Christina Bjørn i dag husker tilbage på situationen, var det en ærgerlig pille at sluge.

Christina Bjørn da hun i 2012 var vært på 'Husk lige tandbørsten' sammen med Christian Fuhlendorff. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Christina Bjørn da hun i 2012 var vært på 'Husk lige tandbørsten' sammen med Christian Fuhlendorff. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Jeg var selvfølgelig utrolig skuffet. Jeg havde lige lavet 'Husk lige tandbørsten' og var inde i loopet og i betragtning til mange værtsroller og shows, så det var ærgerligt at tabe på målstregen.«

Hun fik som begrundelse, at man gerne ville have en mere moden vært.

»Jeg fik beskeden, at det ville gøre mig til en bedre vært, hvis jeg fik nogle børn. Dengang forstod jeg det ikke helt, men her senere kan jeg sagtens se, hvad de mente,« fortæller Christina Bjørn og fortsætter:

»Når man er ung, så kan arbejdet godt blive det vigtigste i ens liv. De mente, jeg ville blive en bedre vært, hvis jeg havde noget i mit liv, der var vigtigere, så jeg kunne hvile bedre i mine roller. De havde helt ret, og den dag i dag priser jeg mig lykkelig for, at jeg ikke blev valgt.«

'X Factor'-holdet i 2014: Eva Harlou, Remee, Lina Rafn og Thomas Blachman. Vis mere 'X Factor'-holdet i 2014: Eva Harlou, Remee, Lina Rafn og Thomas Blachman.

Hun forklarer hvorfor:

»Jeg var – og er – på ingen måde skabt til det pres, de kendte værter er under, og jeg var slet ikke rustet til det.«

Christina Bjørn kan godt se, at begrundelsen i dag kan lyde underlig, men tilføjer:

»Noget skulle de jo sige.«

Christina Bjørn var året efter igen i spil til et 'X Factor'-værtskab – denne gang som vært på DRs backstage-program, hvor værtsrollen gik til Thomas Skov.

»Man ønskede en mand for at mixe det op (Eva Harlou var fortsat hovedvært, red.),« husker hun tilbage og fortæller, at hun slet ikke har lavet tv, siden hun i 2015 blev mor. I stedet har hun holdt sig til at lave radio.

»Jeg udelukker ikke at lave tv igen, men det skal være det rigtige med mere substans,« forklarer hun og uddyber kort, hvorfor hun altså ville takke nej, hvis TV 2 pludselig spurgte, om hun ville være deres næste 'X Factor'-vært.

»Jeg kan ikke længere se mig selv i det format. Jeg ville ikke sige ja nu, for det er for tyndslidt.«

Christina Bjørn skiftede i efteråret DR ud med radiostationen Classic.fm. Vis mere Christina Bjørn skiftede i efteråret DR ud med radiostationen Classic.fm.

I dag er Christina Bjørn 39 år.

I efteråret stoppede hun som radiovært på P4 og laver for tiden i stedet formiddagsradio for radiostationen Classic FM.

Christina Bjørn har derudover sit eget speaker-firma, hvor hun blandt andet lægger stemme til diverse reklamekampagner, så p.t. har hun ingen umiddelbare planer om at søge tilbage mod tv-verdenen.

»Jeg lever i bedste velgående som radiovært på Classic og har bygget en god speak-forretning op over 15 år, så der skal et mere personligt format til, før jeg vælger tv igen.«

Ved du, hvem der bliver TV 2s næste 'X Factor'? Send dit tip til krdn@bt.dk.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':