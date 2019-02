Popstjernerne Pink og Christina Aguilera havde det svært med hinanden i deres yngre dage.

Pink har tidligere hævdet, at der opstod håndgemæng mellem de to sangerinder, men nu fortæller Christina Aguilera sin - noget anderledes - udgave af historien.

Ifølge sangerinden, der var en af verdens største popstjerner i slutningen af 1990’erne og starten af 00’erne, så var det nemlig ikke tale om vold, men tværtimod en kærlig aften på natklubben. Der blev spillet den kendte udfordringsleg ‘den flaskehalsen peger på’, og i den forbindelse skulle Pink og Christina Aguilera tilsyneladende kysse hinanden.

»Jeg var spændt på et kys. Jeg tænkte, et kys og så er alt godt,« fortalte 38-årige Christina Aguilera torsdag, da hun medvirkede i programmet Watch What Happens Live med vært Andy Cohen, skriver People.

Pink har tidligere hævdet, at Christina Aguilera slog ud efter hende. Foto: NEIL HALL Vis mere Pink har tidligere hævdet, at Christina Aguilera slog ud efter hende. Foto: NEIL HALL

Pink havde dog ifølge Aguilera ikke lyst til at gengælde kysset og tog sin hånd op foran munden.

»Hun havde ikke lyst til at være 'Dirty',« forklarer Christina Aguilera med reference til sit eget store hit fra 2002.

Pink var selv gæst i programmet Watch What Happens Live i 2017, hvor hun fortalte, hvordan Aguilera angiveligt slog ud efter hende. Christina Aguilera påpegede dog torsdag over for Andy Cohen, at hun aldrig ville så meget som turde at slå ud efter Pink.

»Se på hende, og så på mig. Jeg ville ikke slå ud efter hende. Hun kan jo tæve mig, laver du sjov?« griner sangerinden i programmet.

I 2002 var alt godt, da Christina Aguilera og Pink vandt en grammy for deres samarbejde på Lady Marmalade. Foto: MIKE BLAKE Vis mere I 2002 var alt godt, da Christina Aguilera og Pink vandt en grammy for deres samarbejde på Lady Marmalade. Foto: MIKE BLAKE

Hun understreger dog, at der ikke er problemer mellem de to i dag og kalder Pink ‘cool’. Samme indtryk gav Pink selv, da hun besøgte programmet i 2017, og sagde at de to i dag var fine venner.

De to storsælgende popsild indspillede i 2001 nummeret Lady Marmalade sammen. Sangen var soundtrack til filmsuccesen Moulin Rouge, og udover Pink og Christina Aguilera medvirkede også Lil’Kim og Mya på hittet, der gik nummer et på Billboard Hot 100-hitlisten, hvor den lå i fem uger.

Både Christina Aguilera og Pink har haft stor succes som soloartister op gennem 00’erne, hvor de begge har været nogle af de mest markante kvindelige popstemmer.

Pink giver koncert i Horsens den 7. August.