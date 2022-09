Lyt til artiklen

Ikke en eneste kvinde har DR kunnet finde til programrække om visionære menneskers ‘Vanvittige veje til succes’.

Under overskriften ‘Vision’ møder man i de første ti programmer blandt andre 27-årige Carl-Emil, der ‘tjener boksen på robotter’, 24-årige Kristian, der er ‘kongen af østers’ og Rune, der ‘reparerer cykler for verdens bedste ryttere’.

Samtlige ti portrætter er af etnisk danske mænd. Dét er faldet digital trendanalytiker og kommentator Christiane Vejlø for brystet, skriver Berlingske.

»Jeg er ærligt så træt af at skrive om medier, der laver journalistik med kønsbias,« skriver Vejlø på Twitter.

Det er ikke godt nok, DR. Sådan lyder kritikken fra Christiane Vejlø.

»Det er udtryk for dårlig journalistik, at kildeudvalget er så skævt. Og det er ærgerligt, når nu temaet er så interessant, at vi igen bliver tvunget til at tale om køn og bias i medierne,« uddyber hun over for avisen.

Det handler ikke om sure kvinder, der føler sig forbigået eller vil have fordele, siger hun.

»Når medierne indlægger kønsskævvridning i deres overskrifter/historier/kildevalg, så får vi simpelthen en skæv afdækning af verden,« forklarer hun på Twitter:

I kommentarsporet er mange enige blandt andre Helsingørs konservative borgmester, Benedikte Kiær, der skriver:

»Det er simpelthen så pinligt.«

Jeg er ærligt så træt af at skrive om medier der laver journalistik med kønsbias. Tilsyneladende et problem som ikke går væk. Og jeg overraskes hver gang. For hvorfor er der INGEN redaktør der opdager det inden “trykken”? Hvordan kan vi gribe problemet konstruktivt an? #dkmedier https://t.co/KaGuYta8WI — Christiane Vejlø (@christianevejlo) August 29, 2022

Mens en følger, der kalder sig Jesper, kommenterer:

»Man behøver vist ikke være woke for at se, at den er pænt gal den her. 0 (kvinder, red.) ud af 10 afsnit produceret i 2022. Det giver et ret godt statistisk billede af et problem i produktionen, som DR må fixe.«

Redaktionschef på DR Ung, Kasper Tøstesen, erkender, at det langtfra er godt nok.

»Jeg forstår fuldt ud kritikken. Det var rigtig uheldigt, at vi fra starten er kommet ud med en sammensætning, hvor der ikke er en ordentlig repræsentation. Det er noget, vi er i gang med at få ordnet i det indhold, der er på vej,« siger han til Berlingske.

Skulle han få brug for inspiration, kan han søge hjælp på Twitter. For så svært er det altså heller ikke at finde visionære kvinder, skriver brugeren Svend Møller Jensen:

»Hvis man skulle lave en ren kvinderække, hvem skulle så med? Ann Rosenskjold, Anja Andersen, Mette Lykke, Mia Wagner, Ilse Jakobsen, Lene Hau, Susanne Bier, Stine Bosse, Rikke Nielsen, Nanna Øland.«