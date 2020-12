»Firkantet«.

Det var nogenlunde sådan, 'Vild med dans'-dommeren Britt Bendixen lørdag aften beskrev dansearten hip hop.

Det gjorde hun i forbindelse med hendes bedømmelse af influenceren Emili Sindlev, som er tidligere konkurrencedanser og verdensmester i netop hip hop.

Den garvede dommer udtalte, at hun især var begejstret over Emili Sindlevs »bløde trin« i hendes og Mads Vads rumba, fordi hun altså mener, at hip hop-dansere normalt er meget firkantede.

Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest

En mening, som værtinden Christiane Schaumburg-Müller bestemt ikke var enig i, og som gjorde, at hun derfor følte sig nødsaget til at afbryde Britt Bendixen midt i hendes bedømmelse.

»Hov, hov, hov. Hip hop er altså ikke firkantet,« lød reprimanden fra 'Vild med dans'-værten, der dog ikke helt fik overbevist Britt Bendixen.

B.T. spurgte efter showet Christiane Schaumburg-Müller, hvorfor hun følte sig nødsaget til at rette Britt Bendixen.

»Jamen det er jo ikke stift eller firkantet at danse hip hop, så det blev jeg nødt til,« siger hun med et smil på læben og fortsætter:

»Jeg er jo selv tidligere professionel showdanser, hvor hip hop indgår, så jeg blev da nødt til lige at sige: 'Hov, hov, hov! Nu skal vi ikke tale ned om andre dansearter.«

Følte du dig lidt ramt?

»Ja, men bare sådan lidt for sjov og med et smil på læben. Ikke noget alvorligt, men jeg blev da nødt til lige at give hende en lille reprimande.«

Der havde op til konkurrencen lørdag aften været en del spekulationer om, hvorvidt programmets anden vært, Sarah Grünewald, ville blive klar, da hun tidligere på ugen døjede med problemer med stemmebåndene.

Undervejs i programmet var det dog mest Christiane Schaumburg-Müllers stemme, der blev bemærket. Flere af B.T.'s læsere skrev således, at hun lød hæs.

Dette var dog ikke noget, som værtinden selv bemærkede, fortæller hun.

»Det er jeg overrasket over,« siger hun og fortsætter:

»Jeg fik lidt spyt galt i halsen på et tidspunkt, hvor jeg hostede lidt og røg lidt ud af den, men ellers har jeg ikke tænkt over det. Men jeg har jo fra naturens side en lidt hæs stemme, og måske folk har lagt mere mærke til det på grund af Sarahs problemer.«

Det blev tv- og radioværten Sara Bro og hendes partner Morten Kjeldgaard, der lørdag røg ud af den populære dansekonkurrence.

De var i omdans mod Albert Rosin og Jenna Bagge, som blev sendt videre af seerne, og som dermed kan se frem til at danse videre i næste uge sammen med de øvrige tre resterende par: Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst, Emili Sindlev og Mads Vad samt Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen.