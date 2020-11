Meget kort før showtime fredag blev det meldt ud, at Janus Bakrawi og Karina Frimodt ikke længere var en del af årets 'Vild med dans'.

Forklaringen lød, at Janus Bakrawi var blevet skadet kort før generalprøven forud for selve showet klokken 20.

Men faktisk havde danserne og ikke mindst værterne en tro på, at parret ville fortsætte. Det fortæller den ene af de to værter, Christiane Schaumburg-Müller, til B.T.

»Det var sådan, at Karina og Janus ikke dansede med i generalprøven, men alle tænkte alligevel, at alt var godt.«

Værter Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest Vis mere Værter Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest

»Det er først lige inden programmets start, at lægen kommer. Og der bliver det besluttet. Jeg har lyst til at sige ti minutter, inden vi går på. Så man kan sige, at hele forløbet er jo kun de sidste ti minutter. Og det er bare super ærgerligt.«

Senere viste det sig, at Janus Bakrawi havde pådraget sig en kraftig fibersprængning i læggen, der kræver ro.

»Jeg er virkelig trist og ærgerlig over, at vi må udgå af ‘Vild med dans’,« lød det fra Janus Bakrawi i en udtalelse.

»Jeg havde glædet mig til at danse i aften og forhåbentlig komme videre, men jeg kan lige nu ikke støtte på mit ben, så det er umuligt for mig at danse.«

Ændringen betød også, at Christiane Schaumburg-Müller, Sarah Grünewald og resten af 'Vild med dans'-holdet fik travlt.

På ti minutter skulle de have styr på de ændringer, som selve indledningen af programmet krævede.

»Vi laver manus om, og vi sørger selvfølgelig for at udtrykke de følelser, vi har omkring, at det er super ærgerligt. Og så bliver vi også nødt til at komme tilbage til konkurrencen og den cirkus-aften og til det, som alle de andre par har forberedt.«

Ikke desto mindre tøvede Christiane Schaumburg-Müller ikke med at udtrykke sin sympati over for parret.

Janus Bakrawi og Karina Frimodt forrige fredag. Foto: Martin Sylvest Vis mere Janus Bakrawi og Karina Frimodt forrige fredag. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har så ondt af dem. Jeg synes, det er så synd. De knokler og knokler.«

»Nogle skader er alvorlige, men man kan danse sig ud af det. Man kan godt springe generalprøven over, men når det er så alvorligt, at man ikke kan danse med, så er det fordi, at det er sådan det er.«

Når alt kommer til alt, er 'Vild med dans' ikke vigtigere, når man holder det op mod sundhed, forklarede Christiane Schaumburg-Müller.

»Janus skal passe på sig selv og sin krop. Han skal ikke sætte sin sundhed på spil på grund af 'Vild med dans'. Selvfølgelig skal han passe på.«