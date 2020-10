Nogle danskere har opdaget, at 'Vild med dans' har to kvindelige værter, og det vil de ikke finde sig i. Nu svarer Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grunewald tilbage på kritikken.

TV2's underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech fortalte fredag til B.T., at han engang imellem modtager kritiske henvendelser fra 'Vild med dans'-seere - enten på mail eller sociale medier - hvori de kræver, at man skifter den ene kvindelige vært ud med en mand.

»Det undrer mig, at det er et ømt punkt for nogen, så det er værd at tage debatten om det. Om ikke andet for netop at modbevise pointen om at 'kvinder er noget pænt, der skal blandes op med noget mandligt',« forklarede han blandt andet. Du kan læse mere om sagen HER.

Efter fredagens 'Vild med dans'-udsendelse stillede de to værter Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grunewald sig så frem foran pressen og gav deres syn på kritikken.

»Sagen er jo en smule ubegavet, hvis du spørger mig. Det, vi skal vurderes på som mennesker generelt er vores kunnen, ikke vores køn. Det, at der er nogen, der vurderer os på vores køn, synes jeg, et eller andet sted siger mere om dem end os,« lyder det fra Sarah Grunewald.

»Jeg synes, det er en fuldstændig irrelevant debat. Er det det vigtigste, vi har at gå op i i den her tid, om der kan være to kvindelige værter på tv? Det er bare... Jeg har nærmest ikke lyst til at kommentere det, for har ikke lyst til at blæse det op til en debat. Det er uværdigt,« supplerer Christiane Schaumburg-Müller.

»Da jeg hørte om det, gled jeg hurtigt af på det. Det virkede bare som nogle ubegavede kommentarer,« svarer Sarah Grunewald videre.

»Der bliver skrevet så mange kommentarer. Vi prøvede det sidste år med Umut. Folk kan ikke styre sig på internettet,« siger Christiane Schaumburg-Müller og tilføjer:

»Problemet er, at alle har et talerør.«

Sidst der var en mandlig vært i 'Vild med dans' var i 2017, da Claus Elming styrede løjerne sammen med Sarah Grunewald.