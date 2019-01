Sidste sæson af det populære underholdningsprogram 'Vild med dans' blev vundet af skuespilleren Simon Stenspil og den professionelle debutant Asta Björk Ivarsdottir.

Det gjorde de, mens Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald styrede begivenhederne som værtspar.

Det var umiddelbart en succes, og da sidste sæson sluttede, oplyste redaktør Thomas Richardt Strøbech, at han gerne så dem som værter igen.

Hvis du var fan af den nye værtskonstellation, så vil denne nyhed særligt begejstre dig.

Simon Stenspil og Asta Björk vandt 'Vild med dans' 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Stenspil og Asta Björk vandt 'Vild med dans' 2018. Foto: Liselotte Sabroe

De to populære kvinder får nemlig lov til at fortsætte næste sæson. Det afslører 'Vild med dans'-redaktør Thomas Richardt Strøbech over for B.T.

»Vi er glade for Christiane og Sarahs makkerskab. De har en helt særlig kemi, der bare bliver bedre og bedre, og sammen forstår de sikkert at styre 'Vild med dans' med lige dele kærlighed til programmet og de medvirkende, samt humor og spontanitet,« siger redaktøren.

Sarah Grünewald har været vært på programmet siden sæson 10 i 2013, hvor hun erstattede Christiane Schaumburg-Müller. Hun startede værtsjobbet med Claus Elming som makker.

Han stoppede inden sidste sæson, hvor Christiane Schaumburg-Müller overtog hans rolle. Dermed fik 'Vild med dans' sit første værtspar kun bestående af kvinder. I toppen af artiklen kan du se et kort interview med dem, da det blev offentliggjort, at de var det nye værtspar.