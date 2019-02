»Som jeg siger, overnattede jeg første gang på politistationen, da jeg var 10 år.«

Sådan siger den nu 40-årige Christian Hornhof, der har tilbragt flere af sine leveår i fængsel.

Han står frem i TV3-programmet 'Besat af badboys' med sin kone Pernille.

»Da de spurgte, om vi ville være med, var vi jo lidt skeptiske, fordi vi ville ikke udstilles,« siger han.

Til sidst fik produktionsholdet overtalt ham og konen, da de forklarede, at de ville vise en anden side af at være en 'badboy'.

En side der ikke udelukkende indeholder drama og druk, som det ellers gør i programmet.

Faktisk fører Pernille og Christian et lettere normalt liv. Så normalt, at de har fået det 'kedelige' kælenavn 'Hr. og Fru Danmark'.

Det er også tydeligt, når man ser det første afsnit af programmet, der får premiere torsdag 21.00 på TV3. Her følger man dem på tilbudsjagt til grænsen og i træningscentret.

Pernille og Christian bor til dagligt i en lille by uden for Køge, og parret drømmer om at få en bondegård. Ikke just et sted, man forestiller sig 'et par som dem' have bopæl.

Men selvom store dele af Christian Hornhofs krop er dækket af tatoveringer, og at han formentlig er lidt mere muskuløs end gennemsnittet, så anser han sig ikke selv som en badboy.

»Min kone betegner mig som en badboy, selvom jeg hader det ord.«

Han fortæller, at folk da også kigger engang imellem, når han og den væsentlig lavere kone går ned ad gaden, men det er ikke noget, der generer ham.

Christian Hornhof har siddet i fængsel ad flere omgange, og det har også sat sine spor hos ham.

»Man tager ikke lige i Bilka den første i måneden,« siger han og fortsætter:

»Koncerter er heller ikke lige mig. Det kan gå fint, men pludseligt får man pres, når der er for mange mennesker. Det sker, når man står som en silld i en tønde og bare gerne vil væk derfra. Hvis nogen skulle stille en diagnose, ville det nok være en form for angst.«

For ti år siden fik han en datter, og det vendte op og ned på hans liv. Dette samt det relativt nye ægteskab med Pernille har gjort, at Christian har gjort alt for vende sit liv.

Christian og Pernille har været sammen i to års tid, og en af deres store fællespassioner er at træne sammen.

Eksempelvis har han for nyligt fået et job på en døgninstitution for utilpassede unge.

»Jeg har fået den mulighed, jeg har kæmpet for og som har været min drøm de sidste ti år. Her arbejder jeg med unge, som har fået en lidt dårlig start på livet.«

Her tror han, at hans egne erfaringer som ung kan gøre en forskel.

»Mit arbejde giver mig en følelse af at få lov til at give tilbage. Man kan ikke redde alle sammen. Men jeg føler da en vis form for personlig succes, når de unge kommer tilbage, og jeg kan se, de har husket, hvad jeg har sagt til dem,« siger han.

Selvom der har været nogle bump på vejen, så mener Christian Hornhof, at man godt kan slippe det kriminelle liv.

Vel at mærke så længe, man selv har et reelt ønske om det.

»Der er ikke nogen undskyldning for ikke at komme videre. Det kan man godt. Det kræver også, at man skal være standhaftig og have albuer, der kan tåle at få tæsk. Det kræver rigtigt meget arbejde. Jeg kan godt forstå dem, som bliver i det (det kriminelle miljø, red.). Men jeg har jo også set, at det kan lade sig gøre, hvis man ønsker det. Man kan også få den hjælp, man skal have, hvis man virkelig ønsker det.«