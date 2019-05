Det vælter ind med seer-kærlighed til Christian og Sidsel fra dokumentarserien 'Et ægte par'.

Tirsdag aften så 348.000 danskere med, da TV 2 havde premiere på første af tre afsnit om parret, der begge har Downs Syndom. I dokumentarserien følger man deres parforhold, hverdag og meget forskellige drømme.

Christian elsker for eksempel sin tilværelse som landmand på Fyn, mens Sidsel drømmer om et ægte diva-liv med Lady Gaga som forbillede.

B.T. lagde i forbindelse med første afsnit en lille video op med Christian og Sidsel på Facebook, hvor de fortæller om deres kærlighed til hinanden, og hvordan de mødtes første gang.

Sidste og Christian da de blev gift i 2017. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sidste og Christian da de blev gift i 2017. Foto: Bax Lindhardt

Videoen er blevet et hit, og kommentarsporet flyder over med virtuelle hjerter og hilsner:

»Hvor er de to skønne. Ja, mange der kunne lære af dem...Med deres drømme,« skriver Lissiane Mathisen.

»Hvor er de, det dejligste jeg længe har set,« skriver Sille Astrup.

»Det kan man da kalde oprigtig kærlighed. Lad os tage være lære af dem, sikke et dejligt liv vi kunne få alle sammen,« skriver Pia Walstrøm Torndahl Larsen.

Sidste og Christian. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sidste og Christian. Foto: Bax Lindhardt

26-årige Sidsel Boel Kruse og 27-årige Christian Larsen mødtes første gang på et sodavandsdiskotek i Odense i 2007.

Dengang var de kun 14 år, så der gik nogle år, før de blev kærester. De blev gift i 2017 og er i dag stadig smaskforelskede og kalder hinanden prins og prinsesse

De håber, at de ved at vise deres hverdag frem for offentligheden, kan vise, at mennesker med Downs syndrom har meget at byde på.

»Hvis en, der har Downs syndrom, ser en, der er ked af det, så kan de gå hen og spørge: 'Er du okay? Jeg vil gerne være din ven, hvis du vil tage imod min hjælp'. Mennesker med Downs syndrom har faktisk mange specielle egenskaber, indre evner. Kærlighed. Indre magi. Det sidder i deres hjerter,« har Sidsel Boel Kruse udtalt til B.T..