Den nu tidligere 'Hammerslag'-vært Christian Degn fik en hårdere start end forventet som ny vært på 'Hvem vil være millionær?'.

I sensommeren fik han tilbudt sit drømmejob som vært på TV2 Charlies relancering af det elskede quiz-program. Den 25. september gik de første optagelser i gang, og første uge forløb, som den skulle, men så blev han pludselig hårdt ramt af sygdom.

»Jeg havde det simpelthen så ringe. Jeg var syg i hele sidste uge, men der var ikke noget at gøre. Hele holdet, deltagere og publikum sad jo klar og ventede, så jeg kunne ikke blive hjemme,« fortæller Christian Degn, da B.T. mandag møder ham i produktionslokalerne på Amager før denne uges optagelser.

»Lægen sagde, jeg havde et infektionstal på over 100 (Raske mennesker ligger fra under ét til fem, red.). Feberen smadrede af sted, jeg havde sygt ondt i halsen, men det var bare ikke en mulighed at blive hjemme under dynen,« fortæller han videre – i dag rask og med overskud til smil.

»Jeg har skrevet med Anders Breinholt, der jo har måttet melde afbud til 'Natholdet'. Jeg er overbevist om, at vi havde det samme.«

Og måske har Christian Degn bare haft meget at se til i overgangsperioden fra 'Hammerslag' på DR til 'Hvem vil være millionær?' på TV2.

Da han sagde ja tak til at skifte job, manglede de stadig at lave en julespecial af 'Hammerslag' i Malaga, så der skulle lige rykkes rundt i kalenderen.

»Jobskifte passer jo aldrig godt ind. Men vi fik det fremrykket, og det endte med at gå op. I morgen (tirsdag) er der premiere på min sidste sæson 'Hammerslag', og på søndag begynder min første sæson af 'Millionær'. Det er lidt sjovt.«

Han fortæller med et grin, at hans største kritiker er hans mor, siden han i 2014 skiftede den seriøse graverjournalistik ud med underholdning, da han overtog 'Hammerslag' fra Peter Ingemann.

»Min mor synes, jeg skal lave noget mere journalistisk. Jeg sagde til hende, at hun jo ved, hvor meget jeg elsker at lave quizzer. Tænk så, at jeg kan få lov at tjene på det i en periode. Så håber jeg, at TV2 er med på andre programmer senere hen.«

Omstillingen fra at være journalist til et kendt tv-ansigt tager han også stille og roligt. Han er med sin højde (Christian Degn er 2,08 meter høj) vant til, at folk kigger uanset hvad, så det eneste, han kan være i tvivl om, er, om de kigger, fordi han er høj, eller fordi de har set tv, forklarer han.

»I starten tænkte jeg, at nu ændrer det hele sig. Jeg løb en tur før det første 'Hammerslag'-program, og jeg tænkte, at nu skal jeg nyde for sidste gang at kunne løbe i fred.«

Han griner.

»Men der skete jo ikke en skid.«

Han nævner tv-værter som Cecilie Beck, Anders Beck-Jessen og Reimer Bo som kollegaer, han synes klarede overgangen til at blive et kendt ansigt forbilledligt.

»Jeg var engang på bar med Reimer Bo, hvor der kom to hen og svinede ham til. Han tacklede det bare med kærlighed og gav dem to shot. Et kvarter senere gik de derfra og syntes, at han var den bedste tv-vært nogensinde.«

Han skal i første omgang lave 20 nye programmer af 'Hvem vil være millionær?', der fra på søndag kører på TV2 Charlie og TV2 Play.

Christian Degn går ydmygt til opgaven og ser det som en stor ære at skulle gå i Hans Pilgaards fodspor.

»Ligesom jeg aldrig bliver en Peter Ingemann, bliver jeg heller aldrig en Hans Pilgaard. Jeg gør det bare på min egen måde.«