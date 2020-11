»Det var sygt akavet og grænseoverskridende, fordi temperaturen er ligesom på et menneske. Jeg kan ikke sige mere, for det vil se dumt ud på skrift. Er spændt på, om jeg vil krumme mine tæer helt om, så jeg skal gå til kiropraktor, når jeg ser det på tv.«

Det er Christian Degns egne ord, når han skal beskrive, hvordan det var at inseminere en so i tv-programmet 'Alt det min far ikke har lært mig'.

I programserien er han på udebane på sin hjemegn, når han skal forsøge at lære en masse praktiske gøremål, som hans far aldrig fik lært ham som barn.

»Der har været mange sjove ting. Der var først minigraveren, som jeg var ved at torpedere min far halvt ihjel med. Så var der Danmarks største mejetærsker, det var rimelig fedt, og så var jeg ude at inseminere søer... Det er nok ufatteligt sjovt at se mig forsøge at få styr på sådan en so,« siger han til B.T. og griner.

Den 41-årige kronjyde, der er vokset op i Råby, en lille landsby nordøst for Randers, har slået sine folder i København de seneste 20 år. Langt fra grisestalde, mejetærskere og fældede træer.

Så det har været særdeles udfordrende, men også sjovt, forklarer han.

Men netop oplevelsen i grisestalden, hvor han skal inseminere en so, udpeger han som det allermest udfordrende. I det tredje program får han lov at prøve kræfter med mejetærskeren, men inden da skal der insemineres søer. Svineproducenten, som han besøger, har en besætning på 1.100 søer, og her foretages der 130 insemineringer om ugen.

En af dem skal Christian Degn, til sin store væmmelse, stå for. Han kan knap tro sine egne øjne, da det går op for ham, hvordan han skal tage fat om soen.

Til B.T. udpensler han hele oplevelsen:

»Jeg skulle stå og gnubbe dem på brysterne. Det er sådan, naturen er. Ornen hopper op bagpå, det er egentlig ikke en overraskelse, men det er det, der sker. I stedet for at gøre det, fordi det var voldsomt for soen, den vejer en kvart ton, og man kan let lave skade på dem, så skulle jeg sidde oven på den med mine 115 kilo for at gøre den opmærksom på, at nu sker der noget.«

»Hvis ikke den reagerede, så skulle jeg køre et knæ ind i hoften på den, så den fik fornemmelsen af, at det var ornens forben, der var der, og så blev den lystig.«

I programmet ses det, hvordan han i lang tid forsøger at begejstre soen uden held. Men efter flere lange og seje minutter med akavede positurer lykkes det endelig for tv-værten at få jackpot i posen:

»Nej, nej, nej, der sker noget, mand! Der sker noget, se lige posen! Ahhh!«

Det gav anledning til jubelbrøl, inden han kunne tørre sveden af panden og i samme ombæring konstatere, at det 'fandeme var hårdt'.

Man kan kun gisne om, hvorvidt Degn en dag vælger at opgive sine journalistdrømme for at vende tilbage til stalden.

