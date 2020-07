Den tårnhøje tv-vært elsker at besøge sin hjemby og tilbringe tid med familien.

Christian Degn har efterhånden været tv-vært på en god håndfuld forskellige TV 2-programmer, så det, at han er hele 208 cm høj, er ingen hemmelighed. Og det er heller ikke så sært.

»Mine forældre er mega høje. Min mor siger, at hun har vundet min far i kortspil. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at hun har jagtet ham ned, fordi hun var 186 cm, og han var vel Randers’ højeste mand på 196 cm,« griner Christian, da HER&NU møder ham i Silkeborg, hvor han netop nu i værtsrollen optager den nye sæson af ‘Nybyggerne’ – ikke langt fra den lille landsby nær Randers, hvor han voksede op.

Allerede i slutningen af folkeskolen begyndte den 41-årige jyde at skyde til vejrs med lynets hast.

»Jeg begyndte at vokse helt vildt, og jeg kunne ikke løbe uden at falde over mine egne ben. Jeg var helt ulykkelig, fordi jeg havde været fodboldangriber i mange år, og pludselig kunne jeg ikke løbe. Men så måtte jeg jo stå på mål istedet,« mindes Christian.

Han husker tydeligt den dag i gymnasiet, hvor det virkelig gik op for ham, at han var højere end gennemsnittet.

»Jeg kom gående ned af hovedgaden i Randers og så én længere nede af gaden og tænkte: shit, han er høj ham dér. Og da vi så passerede hinanden, gik det op for mig, at jeg var højere, og der tænkte jeg: Det er sindssygt det her,« lyder det med et grin fra Christian.

En sejltur på Gudenåen er blandt de ting, Christian Degn anbefaler at bruge tid på, hvis man rammer hans hjemegn i ferien. Foto: Michael Stub Vis mere En sejltur på Gudenåen er blandt de ting, Christian Degn anbefaler at bruge tid på, hvis man rammer hans hjemegn i ferien. Foto: Michael Stub

Ikke bange for at drømme

Siden han var helt ung, har han vidst, at han gerne ville være journalist. Det lå dog ikke i kortene, at han skulle blive tv-vært.

»Jeg var god til at lave afslørende, kritisk journalistisk, og det blev ligesom mit selvbillede. Så da jeg blev spurgt, om jeg ville tage til en casting som vært på ‘Go’ aften Danmark’, kom det egentlig bag på mig. Jeg fik ikke jobbet, men fandt ud af, at jeg faktisk var ret god til det,« fortæller Christian.

Efterfølgende begyndte han dog at drømme om en karriere foran kameraet, og da han først turde at sige det højt, bød der sig en mulighed.

»Nogle gange skal man bare sige, hvad man drømmer om. Man skal ikke være så bange for det. Man får jo et eller andet svar,« forklarer Christian, der et halvt år efter blev tilbudt jobbet som vært på ‘Hammerslag’.

Elsker sit job

Siden da har Christian indtaget værtsrollen på ‘Hvem vil være millionær’, og til august skal han stå i spidsen for TV 2’s store liveshow ‘Hjertegalla’.

»Jeg elsker mit arbejde. Jeg føler mig vildt privilegeret over, at jeg har et job, som jeg synes er sjovt 99 procent af tiden. Det er svært at brokke sig over.«

Selvom kalenderen er fulgt booket med drømmejobs, så bliver der alligevel tid til lidt sommerferie i København, på solskinsøen Bornholm og hjemme hos forældrene i Christians hjemby nær Randers.

»Jeg er utrolig tit hjemme hos mine forældre. Ofte en gang om måneden. Det er om at nyde sine gode forældre og se dem tit, og så holder jeg også meget af at komme hjem og se gamle venner, slår tv-værten fast.«

