»Jeg har fem dage til få Carsten til at vågne op. Ellers er det sket med Karins Hjemmelavede,« lyder dommen fra Thomas Castberg, da han i sæsonpremieren på 'Med kniven for struben' er på vej til restauranten i Næstved.

Intentionerne var gode, da Carsten, der har en baggrund som VVS'er, overtog Karins Hjemmelavede for et halvt år siden. Men hans manglende erfaring som restauratør har skabt udfordringer, og derfor håber han, at Thomas Castberg kan hjælpe ham og restauranten på rette vej.

Stedet lider nemlig under en ringe økonomi og manglende gæster - og særligt sidstnævnte problem bliver helt tydeligt, da kokken ankommer til stedet.

Der er nemlig ikke en sjæl at finde på restauranten i det gamle pakhus. Ikke engang en medarbejder. En forundret Thomas Castberg må derfor, som du kan se i klippet ovenfor, tage alternative midler i brug for overhovedet at blive budt velkommen.

Thomas Castberg skal hjælpe Carsten, som ikke har nogen erfaring med at drive en restaurant. Vis mere

Først går han lidt rundt og kigger på de opdækkede borde. Og så begynder han at snakke med sig selv.

»Er der en klokke, jeg ikke har aktiveret,« spørger han og begynder at vifte med armene. Men der sker stadig intet.

Så rykker han lige på nogle stole for at lave lidt larm. Intet. Så gør han det igen. Og endelig sker der noget. En kvinde træder frem ved disken og hilser lavmælt.

Thomas Castberg kan bare tage plads, hvor han vil. Og det gør han. Og så venter han lidt igen. Endelig dukker ejeren op. Efter en lettere akavet ordudveksling læser han menuen op for stjernekokken. Stedet bruger nemlig ikke menukort.

En noget forvirret Thomas Castberg kommer efter at have hørt om retterne frem til, at han bare skal have en af hver. Og med lidt besvær får han også bestilt noget vand, før ejeren Carsten trækker sig tilbage til køkkenet.

Alt i alt en ganske bizar oplevelse:

»Det, tror jeg simpelthen, er den mest surrealistiske ankomst, jeg nogensinde har haft på en restaurant,« konstaterer tv-kokken, der for tiden også er aktuel i 'Masterchef'.

Det er tydeligt, at tjeneroplevelsen ikke er i top. Heller ikke maden er noget at råbe hurra for, og det er tydeligt, at Thomas Castberg har en større opgave foran sig. Om han formår at hjælpe Carsten, kan du se på Viaplay og på TV3 klokken 21.