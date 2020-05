Det tegnede til at blive en af de gange, hvor kokken Thomas Castberg ikke behøvede at skælde ud på sine deltagere.

Men så ender det alligevel så galt i tirsdagens afsnit af 'Med kniven for struben'.

I TV3-programmet besøger Thomas Castberg en række restauranter, der har brug for hjælp til at holde sig selv oven vande. Og da kokken træder ind i Jesper og Yvonnes restaurant Sommerlyst i Korsør, er han faktisk ret begejstret for stedet.

Det autentiske bindingsværkshus ligger i smukke omgivelser ved et skovområde, og modsat tidligere deltagere i 'Med kniven for struben' har de allerede lyttet til Thomas Castbergs vante råd om at skære menukortet ind til benet.

Thomas Castberg. Foto: TV3 Vis mere Thomas Castberg. Foto: TV3

»Men så ødelægger de oplevelsen ved at servere så dårlig mad,« siger kokken om værtsparret Jesper og Yvonne.

»For fanden, hvor blev jeg skuffet,« siger han og tilføjer, at det allerbedste ord, han kan sætte på maden, er 'ligegyldig'.

»Jeres rejecocktail med rejer i lage kan ikke noget selv. Asparges, der er taget op af et glas, kan ikke noget selv. Carpaccioen... Jeg kan se på den med det samme og smage på den, at den er frossen. Det er ligesom vådt pap,« siger han.

»Saucerne - jeg kan simpelthen ikke definere, hvordan de er lavet,« udbryder Thomas Castberg, inden Jesper chokerer ham ved at afsløre, at de er lavet på Maizena.

Thomas Castberg viser Yvonne og Jesper, hvordan man laver en rigtig sovs. Foto: TV3 Vis mere Thomas Castberg viser Yvonne og Jesper, hvordan man laver en rigtig sovs. Foto: TV3

»Det må man fandengaleme ikke. En persillesovs laver man fandeme på hvedemel. Punktum.«

Helt galt går det dog, da det går op for Thomas Castberg, at Sommerlyst slår sig op på den gode placering ved skoven.

»I siger faktisk, at det er jeres spisekammer og alt sådan noget, når jeg kan se på jeres tallerkener, at der er ikke en skid, der er plukket herude. Det er falsk varebetegnelse,« slår han fast.

Se, om det lykkes Thomas Castberg at få restaurant Sommerlyst på fode igen, i 'Med kniven for struben' tirsdag klokken 21 på TV3.