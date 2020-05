Når 'X Factor' vender tilbage den 15. maj bliver det uden 'Magnus og Aksel'.

Den unge duo har nemlig valgt at trække sig fra det populære sangprogram, da det kolliderer med den forestående studentereksamen for den ene halvdel af gruppen – Aksel Skjoldaa Kempf.



Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

»Jeg ville ønske, jeg kunne fortsætte i 'X Factor' og samtidig tage min eksamen, så det har virkelig været en svær beslutning,« siger Aksel Skjoldaa Kempf og fortsætter:

»Men det kan ikke lade sig gøre at gennemføre begge ting samtidig, så jeg må vælge at gøre det færdigt, som jeg har knoklet med i tre år.«

’X Factor’ har holdt en pause på grund af coronakrisen, hvilket har medført, at finalen, der oprindelig var sat til 3. april, først vil blive afvikle den 23. maj.

Og det kan altså ikke lade sig gøre for den 19-årige fynbo at finde tid til både 'X Factor' og sin uddannelse.

Det betyder, at 'X Factor'-eventyret også er slut for den anden halvdel af duoen, Magnus Lasse Petersen.

»Min største motivation for at deltage i 'X Factor' var processen og alle de oplevelser, det ville give. Jeg har arbejdet rigtig hårdt og kastet en masse forhåbninger i projektet,« siger Magnus i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Jeg ser fortsat Aksel som en rigtig god ven, der har haft stor betydning for mig gennem hele forløbet og hjulpet mig i min personlige udvikling.«

Magnus og Aksel stillede begge oprindeligt op som solister, men kom ikke videre og blev derfor sammensat til en gruppe af Ankerstjerne.

Om duoens tidlige exit siger Ankerstjerne følgende:

»Magnus og Aksel føltes jo som om, at de var meant to be. Det hele gik op i en højere enhed med dem. De var to solister, da jeg satte dem sammen, men de var en enhed, da de stod der foran hele Danmark i liveshows. Derfor er det også en noget amputeret følelse ikke at måtte følge historien til dørs.«