Gruppen Kajsa trækker sig fra 'X Factor'.

Den nordsjællandske sangtrio bestående af veninderne Karen Marie Duus, Julia Bielefeld og Asta Hegnet Knudsen formåede at imponere Thomas Blachman nok til at gå videre til årets bootcamp, der begynder fredag.

Men nu har de altså alligevel valgt at springe fra.

Trioen fik ellers en af Thomas Blachmans stole under dommerens 'Five Chair Challenge', men optagelserne til det program blev lavet tilbage i efteråret, og som tiden er gået, har de fundet ud af, at programmet er for tidskrævende for dem.

»I 'X Factor'-forløbet dukkede der ting op, som krævede et andet fokus fra os alle tre. Asta og Karen Marie var henholdsvis i gang med at starte og afslutte et højskoleophold, og Julia skulle til optagelsesprøve på det klassiske musikkonservatorium. Undervejs blev det tydeligt for os, hvor meget det kræver at være med i et TV-program, og at ingen af os var klar til at give afkald på vores individuelle projekter,« udtaler de i en fællesmail til B.T.

De tilføjer:

»Vi indså også efter 'Five Chair Challenge', at det ikke har betydning for os, om vi står på en stor scene eller i et lille partytelt: For os er det musikken og vores venskab, det handler om. Vi har lært en masse passionerede og talentfulde deltagere at kende, som alle har et stort ønske om at være med i programmet, og derfor virkede det naturligt og rigtigt at give plads til dem.«

Kajsa. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Kajsa. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Kajsas exit af programmet betyder, at der er en anden gruppe, der kan glæde sig. Afskeden gør nemlig, at der bliver en plads ledig til Thomas Blachmans bootcamp.

Den gruppe vil blive afsløret under bootcamp-programmet, der bliver vist på TV 2 fredag aften.

Den nye gruppe vil skulle kæmpe mod duoen Unity, parret Fox & Lily, Emmelie og Laura samt yderligere en gruppe, som Thomas Blachman selv har kreeret af deltagere, der ellers ikke var gået videre.