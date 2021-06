»En tåkrummende akavet oplevelse.«

Det var sådan, B.T.s anmelder beskrev den nye film 'Centervagt', og det var endda nogle af de mildere ord, der blev brugt af det danske anmelderkorps.

Det er langtfra første gang, at filmens instruktør, Rasmus Heide, får høvl af anmelderne, men det har danskerne tidligere ignoreret, når de er valfartet i biograferne for at se film som 'Alle som én', 'Alle for to' og 'Alle for tre'.

Anderledes ser det dog ud denne gang.

Berlingske har fået salgstallene for 'Centervagt', og der er kun solgt 10.573 billetter siden premieren.

Der er dermed et stykke op til eksempelvis tallene for 'Alle for tre', der med salget i første weekend samt snigpremieren solgte 99.877 billetter.

Frederik Honoré, markedsdirektør i Nordisk Film, har dog ikke trykket alle alarmknapper i bund.

»Vi er ikke ligefrem kommet flyvende fra start, men man skal også tænke på, at sommeren er kommet, og der er EM i fjernsynet. Jeg synes lige, at vi skal slå koldt vand i blodet,« siger han til Berlingske.

Optimismen bliver ikke delt af Claus Christensen, redaktør af filmmagasinet Ekko.

Han påpeger, at denne type folkekomedie gerne skal have en stærk start og starte en mund til mund-effekt, der trækker målgruppen i biografen. En målgruppe, der oftest er ligeglad eller uenig med anmeldelserne.

Dette lader dog ikke til at være tilfældet her, for udover de lave salgstal har brugerne på Kino.dk kvitteret med en lav score på 1,9 stjerner ud af seks mulige.

Claus Christensen udelukker dog ikke, at EM i fodbold og det gode sommervejr også påvirker salgstallene for 'Centervagt'.

Rasmus Heide selv tog det ganske roligt, da han ved filmens gallapremiere talte med B.T. om de mange dårlige anmeldelser.

»Anmelderne er altid sure. Det er en gammel nyhed. Det så vi også med 'Olsen-banden', som også blev skældt ud dengang. Men når det er noget, vi kan samles om, dyrke i fællesskab og have det sjovt med, så får det en okay status senere i forløbet. Det er helt fint, at anmelderne ikke er med fra starten.«