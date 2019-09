Luften er stadig kold mellem Geggo og Cengiz og Mikkel og Lea.

I lørdags løb Geggo og Cengiz’ nyeste projekt, ‘Stjerne Boksning’, af stablen i København. Her boksede danske reality-stjerner mod hinanden i kampen om at vinde 10.000 kroner, og selvom det havde været hårdt arbejde for ‘Familien fra Bryggen’-parret at få hele arrangementet op at køre, har de allerede nu afsløret, at der igen til næste år vil komme et ‘Stjerne Boksning’-stævne.

For nogen ville det måske have virket oplagt, at Geggo og Cengiz forud for stævnet havde spurgt lidt til råds hos den populære bokser i deres familie, Mikkel Kessler.

Der har dog de seneste måneder været kold luft i familien, og i følge Cengiz har det heller ikke været nødvendigt at spørge Geggos onkel til råds:

»Jeg tænker slet ikke på, at det kunne have været oplagt. Vi har fået bikset et stævne sammen uden ham – og vi har ikke brug for ham. Han har været fantastisk i bokseverdenen, ingen tvivl om det, men vores stævne er jo ikke professionelt. Det er et amatørstævne med nogle kendisser, så det behøver vi ikke,« lød det fra Cengiz, da Realityportalen.dk fangede ham i lørdags.

Her kunne han også bekræfte, at der stadigvæk er kold luft i familien:

»Vi snakker ikke med Mikkel og Lea, det har vi ikke gjort i lang tid, så stemningen mellem os er død. Jeg har ikke noget med dem at gøre, og de har ikke noget med os at gøre, og vi snakker ikke sammen, og det er ligesom det,« slog han fast.

Se hele interviewet med Cengiz øverst i artiklen, hvor han også fortæller om udfordringerne ved at lave ‘Stjerne Boksning’.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk