'Du er så sej. Du er et forbillede for mig, for jeg er også selv tyk.'

Da beskeden landede i Cecilie Schmeichels indbakke, var den nok ment som et kompliment.

Men sådan blev den ikke modtaget hos 'Vild med dans'-deltageren, der flere gange i løbet af programmet har gjort opmærksom på den hårde tone på de sociale medier.

»Hun har jo nok syntes, hun var rigtig sød, men jeg ser ikke mig selv som tyk. Jeg føler, jeg er muskuløs, og jeg har aldrig sagt, at jeg er tyk, så hvorfor komme med de der små stikpiller forklædt som komplimenter?,« siger Cecilie Schmeichel til B.T. efter fredagens show.

Cecilie Schmeichel og Damian Czarnecki har begge oplveet grimme beskeder i forbindelse med 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Cecilie Schmeichel og Damian Czarnecki har begge oplveet grimme beskeder i forbindelse med 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Her valgte influenceren og hendes dansepartner Damian Czarnecki at opføre en dans som var inspireret af netop ubehagelige beskeder på de sociale medier.

Bortset fra dem, som måske er blevet sendt af misforstået godhed, så får 32-årige Cecilie Schmeichel nemlig også massevis af beskeder, der er direkte hadske.

Tidligere har hun til B.T. fortalt, hvordan hun blev kaldt 'tykke gris', da hun lagde et billede ud af sig selv i dansetøj, mens hun i fredagens program fortæller, at nogen har beskyldt hende for at være et dårligt forbillede for unge seere.

Men også hendes dansepartner Damian Czarnecki har fået grimme kommentarer i forbindelse med TV 2-programmet. Noget, 'Vild med dans'-debutanten ellers aldrig har oplevet før.

»I sidste uge blev jeg spurgt, hvorfor jeg altid er så grå i hovedet. Hvorfor jeg er så bleg. Men straks kom flere af mine følgere mig til undsætning og skrev: 'Han ligner altså en helt gennemsnitlig dansker. Hold nu op',« smiler Damian Czarnecki, der tilføjer, at både han og Cecilie Schmeichel overvejende får positive kommentarer.

Alle de søde, høflige mennesker må man endelig ikke glemme, understreger han.

Det er Cecilie Schmeichel sådan set enig i. Hun vil dog alligevel insistere på fortsat at tale om alle de negative.

»For hvis man ikke italesætter det, så blive det ikke bedre,« siger hun.