Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Tykke gris'

Cecilie Schmeichel blev ikke ked af det, da hun for nylig så kommentaren på et af hendes billeder på Instagram.

Ikke ked på egne vegne i hvert fald. For den 32-årige influencer og 'Vild med dans'-deltager er efterhånden – desværre – blevet vant til det.

»Men der er unge sårbare personer derude, der ikke kan tåle sådan en besked, og det er ikke fair. Hvis du har brug for at kalde nogen grimme ting, så skriv det ned og smid det væk, så du får det ud af kroppen, men der er ingen, der modtager det.«

Cecilie Schmeichel ved godt, at hun ikke er den slankeste danser i 'Vild med dans'-feltet. Så allerede inden sin deltagelse vidste hun godt, at det ville blive noget, som folk ville påpege på de sociale medier.

'Jeg kender godt min størrelse og skjuler den bestemt ikke! Og jeg ved godt, at jeg ikke er den 'klassiske' danser, men det er derfor, jeg er med! For at vise at os med fine fyldige former også kan være smukke, frække og give den gas på dansegulvet,' skrev hun på Instagram inden fredagens premiere.

Og til B.T. fastholder hun det udsagn.

»Jeg har sagt til Damse (dansepartneren Damian Czarnecki, red.) og systuen, at jeg ikke vil have sort på under 'Vild med dans',« siger hun.

Cecilie Schmeichel med dansepartneren Damian Czarnecki. Foto: Martin Sylvest Vis mere Cecilie Schmeichel med dansepartneren Damian Czarnecki. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har pakket mig selv ind i sort for at skjule mig selv hele livet, men hvorfor skal jeg skjule mig for andres skyld? Jeg vil gerne omfavne det. Og derfor bliver mit tøj de kommende fredage stramt og med farver.«

Det er ikke første gang, grimme kommentarer har været et tema i 'Vild med dans'. Senest har den professionelle danser Silas Holst måttet smide håndklædet i ringen og forlade programmet fordi han blandt andet ikke længere kunne holde tonen ud.

Men Cecilie Schmeichel kommer ikke til at trække sig.

Hun bliver ikke engang ked af det længere, når hun, som for nylig, bliver kaldt 'tykke gris'.

»Jeg er blevet mobbet hele mit liv. Det er ikke første gang, men heller ikke sidste gang. Så det er desværre bare sådan, det er,« siger hun.

»Jeg prøver ikke at indtage en offerrolle, men hvis man ikke taler højt om det, er der ingen, der lærer af det,« slutter hun.