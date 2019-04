Cecilie Lassen er ikke med på dommerholdet, næste gang tv-programmet Danmark har Talent kører over skærmen.

Det afslører den tidligere balletdanser og nuværende talenshowdommer på Instagram.

'For 4 år siden startede en ny tv-rejse, med en masse ny læring, nye udfordringer og nye venner. Vennerne blev undervejs til en lille familie, sammentømret i kærlighed, respekt og en gigantisk portion humor,' indleder hun sit opslag, der er et galleri af billeder fra de fire sæsoner.

Her poserer hun bl.a. med de faste meddommere Jarl Friis-Mikkelsen og Peter Frödin samt rapperen TopGunn, sangerinden Nabiha og Thomas Buttenschøn, der skiftevis har siddet bag dommerbordet i løbet af årene.

Vis dette opslag på Instagram For 4 år siden startede en ny tv-rejse, med en masse ny læring, nye udfordringer og nye venner. Vennerne blev undervejs til en lille familie, sammentømret i kærlighed, respekt og en gigantisk portion humor. Denne tv-rejse er nu slut, da nogle ting må stoppe for at andre kan begynde, men ‘familien’ tager jeg med mig videre, for dem kan jeg slet ikke undvære! Vi har delt tykt og tyndt, op og nedture, børn, bryllupper, sygdom, tab og alt hvad der nu hersker dette liv - Jeg ELSKER jer & Kære #insta, når tiden er klar, og blækket er tørt, glæder jeg mig til at løfte sløret for hvad som er på tapetet for mig nu ...Vi ses før i ved det! Jeg ønsker det nye hold AL min KÆRLIGHED! Det blir smadder godt!!! - Tak til alle jer som så med i årenes løb, og IKKE mindst alle i skønne deltagere, uden jer intet program. Tak til hele holdet på #BLU, crewet backstage & @tv2danmark ! Al min kærlighed til #mua @kamillabjerglind og @pil_stagram og #stylist @rikkewackerhausen @dorotheagundtoft #byefornow but not for long #buythetickettaketheride #danmarkhartalent #godvind #nyetider #bonchance #tv2 Et opslag delt af CECILIE LASSEN (@cecilielassen) den 2. Apr, 2019 kl. 2.43 PDT

'Denne tv-rejse er nu slut, da nogle ting må stoppe for at andre kan begynde, men ‘familien’ tager jeg med mig videre, for dem kan jeg slet ikke undvære! Vi har delt tykt og tyndt, op og nedture, børn, bryllupper, sygdom, tab og alt hvad der nu hersker dette liv - Jeg ELSKER jer,' fortsætter hun sit opslag, hvor hun kun løfter ganske lidt af sløret for, hvorfor hun stopper.

'Kære #insta, når tiden er klar, og blækket er tørt, glæder jeg mig til at løfte sløret for hvad som er på tapetet for mig nu ...Vi ses før i ved det! Jeg ønsker det nye hold AL min KÆRLIGHED! Det blir smadder godt!!! - Tak til alle jer som så med i årenes løb, og IKKE mindst alle i skønne deltagere, uden jer intet program.'

Cecilie Lassen og hendes mand Silas Bjerregaard, tidligere forsanger i bandet Turboweekend, blev i september 2017 forældre til deres første barn, hvilket betød at Cecilie Lassen var højgravid under optagelserne til sidste sæson af Danmark har Talent.

Cecilie Lassen blev dog så syg med akut bækkenløsning mellem to optagedage, at hun kortvarigt blev skiftet ud med skuespiller og model Sus Wilkins.

Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Cecilie Lassen og Silas Bjerregaard. Foto: Mathias Bojesen

»Jeg fik det (bækkenløsning, red.) allerede på settet, men jeg er balletdanser, så jeg bed tænderne sammen, mens jeg arbejdede. I løbet af natten knager og brager det så højt i mit kønsben, at min mand vågner af lydene,« sagde hun i den forbindelse til TV 2.

37-årige Cecilie Lassen er dog klar til at gøre det hele igen - koste hvad det vil. Det skal blot planlægges nøje, slog kendisparret fast over for Se & Hør i februar.

»Vi skal bare lige finde tid til en kørestol. Vi ved jo, hvad der kan ske,« sagde hun til ugebladet, og pointerede, at hun stadig har den kørestol, hun brugte under sin seneste graviditet.

Cecilie Lassen kan i øjeblikket ses som dommer i det amerikanske talentshow Verdens Vildeste Talenter, der sendes på TV 2.