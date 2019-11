»Det virkede bare så naturligt at være nøgen i programmet.«

Sådan siger Cecilie Pedersen om sin deltagelse i tv-programmet 'Date mig nøgen'.

Den 19-årige kvinde fra Odense kunne mandag aften ses i TV2 Zulu-programmet, hvor hun kæmpede mod fire andre kvinder om at komme på date med 25-årige Thim fra Ishøj.

Men deltagelsen i programmet handlede ikke kun om at finde kærligheden for Cecilie Pedersen.

»Jeg medvirkede i programmet for at vise, at det er i orden, at vi ikke er ens. Vi ser alle forskellige ud, og det er der ikke noget galt i,« siger hun til B.T.

Cecilie Pedersen fortæller, at hun to gange er blevet spurgt om at være med, men først i sæson to sagde hun ja. En beslutning, der var nem at træffe, da spørgsmålet kom.

»Jeg gjorde mig ikke de store overvejelser, inden jeg deltog i programmet. Jeg har altid været meget okay med at være nøgen, også omkring andre mennesker,« siger hun og fortsætter:

»Det er så naturligt, som det kan blive. Det kan godt være, at andre har det svært med at være nøgen foran andre, men hey, vi er alle sammen født nøgne, og det er helt naturligt,« siger Cecilie Pedersen.

Som det kunne ses i programmet, endte Cecilie Pedersen ikke med at komme på date med Thim.

Det er noget, som ærgrer den 19-årige odenseaner, da hun gerne ville have været på date, fortæller hun til B.T.

Cecilie Pedersen blev valgt fra i programmet med begrundelsen, at hun ikke stod lige så selvsikkert som de resterende deltagere.

En begrundelse, som hun ikke giver meget for.

»Jeg synes, det var noget pjat at sige. Jeg ved ikke, hvad hans begrundelse har været, for jeg havde det så fint med at stå nøgen, men hvis han har oplevet det sådan, så er det jo sådan, det er,« siger Cecilie Pedersen.

Selvom afvisningen betød, at det ikke blev til en date i 'Date mig nøgen', har Cecilie Pedersen dog ikke sluppet interessen i aftenens mandlige deltager.

»Jeg har i hvert fald fundet ham. Vi har ikke mødtes eller noget, men vi har fundet hinanden på de sociale medier,« siger hun.

'Date mig nøgen' kan ses mandag aften på TV2 Zulu eller på TV2 Play.