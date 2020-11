TV 2-værten Cecilie Beck er sendt i isolation som følge af frygt for coronasmitte under valgdækningen af det amerikanske valg på hendes arbejdsplads.

»Det er møgirriterende, fordi jeg skulle have været på her til eftermiddag igen, og det er jo sindssygt spændende,« siger hun til B.T. efter et par timers søvn oven på en lang nat.

Det var Venstres integrations- og udlændingeordfører, Mads Fuglede, der kiggede forbi panelet under valgdækningen, som pludselig fik beskeden om, at han var smittet. Hans kone havde været syg i dagene op til, så han var selv blevet testet ad to omgange. Begge tests var negative, men da Fugledes søn skulle have en test, valgte politikeren også at tage en ekstra, fordi han alligevel havde fulgt sønnen hen til testcenteret.

Og den viste sig så at være positiv. Beskeden fik han midt under dækningen, og derfor måtte han straks forlade studiet, mens Cecilie Beck fik lov til at gøre sit arbejde færdig, inden hun klokken seks onsdag morgen stemplede ud med beskeden om, at hun skulle isoleres.

Journalist og studievært Cecilie Beck fotograferet i sin lejlighed i København den 22. september 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Journalist og studievært Cecilie Beck fotograferet i sin lejlighed i København den 22. september 2020. Foto: Emil Helms

»Jeg var faktisk ikke i nærkontakt, men det er som et led i et forsigtighedsprincip, som TV 2 har. Min læge har selvfølgelig sagt, at jeg skal holde afstand til folk, men det er meget usandsynligt, at jeg har fået virussen,« siger Beck, og uddyber:

»Han skulle egentlig have været der i flere timer, men jeg når kun at stille ham to spørgsmål, hvor jeg er halvanden meter fra ham. Inden interviewet var der god afstand.«

Hun fortæller, at hun er den eneste af værterne, der skal isoleres. Hendes medvært Poul-Erik Skammelsen kom aldrig tæt på Mads Fuglede, og derfor vil han allerede være tilbage i studiet senere onsdag.

Cecilie Beck skal blive hjemme, indtil hun kan påvise en negativ test. Der vil som minimum gå fire dage.

Det er ikke kun den videre dækning af det amerikanske valg, som Cecilie Beck nu går glip af. Hun skulle nemlig begynde på et nyt projekt allerede torsdag. Et projekt, som hun dog ikke kan løfte sløret for endnu.