Uge efter uge har 17-årige Emil Obel imponeret dommerne i Den store bagedyst, og selvom han er den yngste deltager nogensinde, var han faktisk allerede dygtig nok til at være med for længe siden.

»Jeg anbefalede ham faktisk til casteren for to år siden,« fortæller caster og PR-agent Elisa Lykke.

Hun har flere års erfaring med at caste både kendte og ukendte danskere til tv-programmer pg faldt over det purunge bagegeni på det sociale media Instagram. Men dengang kunne Emil desværre ikke være med grundet kravet om, at man skal være 16 år for at deltage i Den store bagedyst.

»Han var for ung, men han har fulgt med på mange af de andre tidligere deltageres Instagram, og Annemette Voss (tidligere vinder af Den store bagedyst) og Ditte Julie Jensen (tidligere deltager) sagde, at han var fantastisk,« forklarer Elisa Lykke, der dog understreger, at hun altså ikke har castet til Den store bagedyst, men kender dem, der gør.

Emil Obels 'Emil fra Lønneberg'-kage. Foto: DR Vis mere Emil Obels 'Emil fra Lønneberg'-kage. Foto: DR

»Man kunne se, hvor dygtig han var, og jeg synes, han ville være en god tv-profil, for han er den her unge dreng, der går så højt op i udtryk og æstetik og ingredienser,« siger Elisa Lykke.

Emil Obel har da også selv fortalt i programmet, hvordan han i flere år har ventet på, at han blev gammel nok til at deltage i Den store bagedyst, som han har fulgt tæt.

Tager man et kig på den unge deltagers Instagram-profil, vidner det også, at Emil Obel langtfra er ny udi kunsten at bage. Her har han siden 2012 delt ud af sine kreationer, og i dag har han over 50.000 følgere på sin profil.

Udover at kreere kunststykker i køkkenet går Emil Obel til daglig i 1.g på Aurehøj Gymnasium, hvor han også spiller i skolens band som trompetist.

Emil Obel har flere gange vundet mesterbagerforklædet. Foto: DR Vis mere Emil Obel har flere gange vundet mesterbagerforklædet. Foto: DR

Den store bagedyst har gennem flere år været et af DR’s mest populære programmer og trækker hver uge skyhøje seertal. De forgangne år er programmet blevet sendt om onsdagen, men i år bliver det i stedet sendt lørdag aften. Det skræmmer dog ikke seerne, og sidste uge så mere end en million danskere Den store bagedyst, viser tal fra Gallup.

Herunder kan du se et par af Emils kager, han har vist frem på Instagram.