'Bachelor' har været et stort samtaleemne i mange danske hjem både før, under og efter programmet.

Og et af de mere sejlivede rygter, som er opstået ud af datingprogrammet, har gået på, at der har været action under lagnerne på Rhodos, selvom tv-seerne blev spist af med lidt kysseri.

På rygtebørsen klingede navnet Stine Mariager, der var på den første overnatningsdate med bacheloren Casper Berthelsen.

Men hun afviste blankt overfor B.T. at skulle have 'knaldet med Casper'.

Stine Mariager og Casper Berthelsen i programmet 'The Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Stine Mariager og Casper Berthelsen i programmet 'The Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

I samme ombæring fik hun dog nævnt, at den del med, at nogen havde haft sex i programmet, var god nok.

»Jeg tænker, at hvis de vil have de oplysninger frem, så skal de nok selv stå frem,« lukkede Stine Mariager sagen.

Men da bacheloren Casper Berthelsen fredag var i studiet til en B.T. Facebook Live, afviste han, at han havde haft sex med nogen som helst af programmets kvindelige deltagere under optagelserne.

»Ikke under optagelserne, nej, overhovedet ikke. Jeg har kysset med tre af kvinderne, og det ser man i programmet,« forklarede han, før han dog tilføjede:

»Og hvis det var, så havde jeg nok heller ikke lyst til at sige det.«

Den 33-årige bachelor forklarede ligeledes, at det kun var venskaber, han havde taget med sig hjem fra programmet.

»Alt hvad jeg har af relation til alle deltagere i hele 'Bachelor', uanset om det er deltagere eller produktion, det er venskabeligt, og det er et klart valg fra min side af,« forklarede Casper Berthelsen.

»Jeg har skrevet lidt efterfølgende på venskabelig plan med Sandra, Malene, Stine Mariager og Stine Lykke, og ja, en smule med Jaffer også. Jeg har jo egentligt snakket med dem alle sammen efterfølgende, fordi det er rigtig rart at få en slags afklaring, men den der faste kontakt og faste snak, det er ikke voldsomt mange. Jeg føler jo lidt, at vi har haft en oplevelse og været igennem rigtig meget, men det er jo også en oplevelse, som er afsluttet – for mig i hvert fald,« siger Casper Berthelsen.

Rygterne florerede ellers om, at den 33-årige bachelor skulle date en af programmets kvinder i dag.

Men det rygte afviser Casper Berthelsen dog også - han har nemlig fundet en sød dame udenfor programmet, har han afsløret for B.T.