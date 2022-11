Lyt til artiklen

Det er en prominent gæsteliste der venter seerne, når Casper Christensen og Mikael Berthelsen har premiere i deres nye program 'All Exclusive'.

I hvert program vil en gæst tjekke ind på et spektakulært sted sammen med komikeren og tv-værten – hvor de her tilbringer 24 timer sammen.

Og de første navne er allerede på plads. Det oplyser de to værter selv i en pressemeddelelse.

Seerne kan allerede nu se frem til at møde store navne som: Thomas Helmig, Helle Thorning-Schmidt, Sofie Linde, Iben Hjejle og Medina.

Gæsterne har Casper Christensen selv håndplukket til programmet – og her vil seerne kunne se frem til samtaler om tro, misbrug, venskab, berømmelse, grådighed, ambitioner, succes, svigt, forældreskab.

Casper Christensen vil være hovedvært mens Mikael Berthelsen vil være en 'stemme i øret' som fungerer som sparringspartner og interviewcoach, skriver de i pressemeddelelsen.

»Vi aftalte også en klar rollefordeling, hvor Casper står for interviews, og jeg som ekspert skulle guide ham til at lytte og være nysgerrig. Men som det ofte sker, når man tror, at man skal være den bedrevidende læremester, så ender eleven med at være den, der lærer fra sig. Casper har kastet sig så modigt ind i de her samtaler, at jeg er blevet helt flov over, at jeg troede at det var mig, der skulle klæde ham på til det«, fortæller Mikael Bertelsen.

»All Exclusive er det bedste Non-scriptet jeg har lavet. Mikael og jeg har skabt en ny måde at kigge på kendte mennesker på. Jeg har ikke set noget bedre tv i Danmark, ja i hele norden, de sidste 10 år,« lyder det fra Casper Christensen.

'All Exclusive' har premiere på Viaplay den 7. december.